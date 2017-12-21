سفاري دبي تستقطب ما يزيد على 100 ألف زائر منذ افتتاحها

بعد الإقبال الكبير الذي شهدته سفاري دبي، الموطن الأكثر تنوعاً للحيوانات في دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ افتتاحها التجريبي بتاريخ 12 ديسمبر 2017، حيث استقطبت في غضون أسبوع واحد أكثر من 100 ألف زائرٍ، قررت اعتماد قرار تطبيق رسوم الدخول إلى مرافقها في إطار التزامها بتقديم أفضل تجربةٍ تتسم بالسهولة والمرونة لزوارها من مختلف الأعمار، وحرصاً منها على توفير تجربةٍ مميزة لزوارها تسمح لهم بقضاء أجمل الأوقات والتعرف على الحياة البرية عن كثب ضمن إطار يجمع بين التعلم والترفيه.

وقال المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي: "تبدأ سفاري دبي اعتبارا من يوم غد الخميس تطبيق رسوم الدخول بعد انتهاء الفترة التجريبية لافتتاح الحديقة ونظراً لوصول سفاري دبي إلى هدفها المنشود لتلك الفترة بوصول عدد الزوار إلى 100 ألف زائر، إلا أنها نجحت في تحقيق هذا الهدف خلال زمن قياسي قصير. ومن المتوقع أن يصل زوار سفاري دبي خلال العام الأول إلى ما يفوق 2 مليون زائر".

وأضاف قائلاً: "كانت الفترة التجريبية فترة اختبار وقد فاق الحضور والإقبال كافة التوقعات وحرصت البلدية خلال هذه الفترة على دراسة كافة الإجراءات والعمليات الخاصة بالمشروع، كما حرصت أيضا على الاطلاع عن قرب على انطباعات الزوار لا سيما الأطفال وعائلاتهم حول المشروع من حيث الخدمات والعمليات وجودة المرافق التابعة للحديقة".

وقد أجرت إدارة علاقات المتعاملين والشركاء في بلدية دبي استطلاعاً لرأي زوار السفاري عن المشروع وعن التجهيزات به وعن أعداد أماكن تسكين الحيوانات والطيور وكذلك عن الأماكن الترفيهية الخاصة بالحديقة وأفاد الاستطلاع انبهار الجميع بما شاهدوه من حسن التنسيق وكذلك من التزام البلدية بكافة معايير السلامة في التعامل مع الحيوانات في الحديقة سواء الضارية أو تلك التي تحتاج إلى تعامل خاص من الجمهور.

من جانبه، قال محمد مبارك المطيوعي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والمجتمع والمتحدث الرسمي باسم بلدية دبي: "أجرينا دراسة لقياس مدى سعادة المتعاملين عن سفاري دبي، حيث تم جمع العينة الكلية لمجتمع الدراسة الذين زاور سفاري خلال 4 أيام وبلغت 50 ألف متعامل تقريباً. وأثبتت الدراسة أن 39% من الزائرين من الجنسية العربية تليها 29% نسبة الآسيويين، وبعد ذلك جاء أبناء الدولة بنسبة 23% من الزائرين و9% من الأوربيين. كما كشفت الدراسة أن 64% من الزوار من الذكور و36% منهم من الإناث وجاءت الفترة العمرية من 30 إلى 40 سنة في المرتبة الأولى بنسبة 54% من الزوار و25% من الزوار من الفترة العمرية ما بين 19 إلى 29 سنة وبعد ذلك جاءت الفترة العمرية من 41 إلى 51% بنسبة 13% وأقل من 18 عاما بنسبة 6% وأقل نسبة كانت لأكبر من 52عاما حيث بلغت 2% من أجمالي عدد الزائرين".

وتقع سفاري دبي في منطقة الورقاء 5 مقابل سوق التنين على طريق دبي حتا.