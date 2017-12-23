فلاي دبي تعتزم شراء 175 طائرة من بوينغ

أعلنت فلاي دبي وبوينغ وضعهما اللمسات الأخيرة على طلبية شراء 175 طائرة من طراز 737 MAX، وهي تعد أكبر طلبية لشراء طائرات الممر الواحد في تاريخ منطقة الشرق الأوسط، وتقدر قيمة هذه الصفقة، التي تتضمن خيارات لشراء 50 طائرة إضافية، بنحو 27 مليار دولار أميركي، كما في قائمة الأسعار، بحسب صحيفة البيان.

وتتيح هذه الصفقة التي تم الإعلان عنها كمذكرة التزام خلال معرض دبي للطيران 2017 لشركة فلاي دبي، الاستفادة من المرونة العالية والريادة المتفوقة لعائلة طائرات 737 MAX، من خلال استغلال مزايا طائرات MAX 8 وMAX 9 وMAX 10 على صعيد الحجم والمدى بما يتماشى مع شبكتها المتنامية.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي في تعليقه على هذه الصفقة: "يسرني أن نختتم عام 2017 بالإعلان عن هذه الصفقة، والتي تمثل الفصل التالي من قصة نجاح فلاي دبي، وتعد هذه الصفقة أكبر طلب شراء في تاريخ شركتنا حديثة العهد والتي انطلقت قبل ثماني سنوات.

وتعد الصفقة ثالث طلب شراء نقدمه لشركة بوينغ، التي أتاحت لنا الطيران بنحو 44 مليون مسافر منذ بدء عملياتنا. ومع طلبات شراء تصل إلى 296 طائرة، فقد أصبحنا من أكبر 10 شركات الطيران في العالم من حيث عدد الطائرات قيد الطلب، ونحن نتطلع إلى مواصلة تعزيز قدرات دبي كمركز حيوي للطيران».