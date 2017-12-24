الضباب يجبر شركات الطيران الإماراتية على إلغاء رحلاتها

ألغت "طيران الإمارات" في دبي عشر رحلات صباح اليوم الأحد بسبب الضباب الكثيف، كما أعلنت شركة "الاتحاد للطيران" التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها أنها تتوقع تأخر أو إلغاء بعض رحلاتها، وفقاً لما ذكرته شركتا الطيران الإماراتيتان.

وتعد عشية عيد الميلاد واحدة من أكثر الفترات ازدحاماً وطلباً للخطوط الجوية الإماراتية حيث يسافر الناس للاحتفال بالعيد.

وكانت الرحلات المتضررة بين دبي وكل من طهران، والبحرين، والدمام، والكويت، ولارنكا، والبصرة، وبودابست، وهونغ كونغ، وبغداد، وفقاً لموقع الشركة.



وقالت "الاتحاد للطيران" قد توقعت بعض التأخير أو الإلغاء في رحلاتها، كما من المتوقع أيضاً أن تواجه رحلات العودة إلى أبوظبي اضطراباً.

وقد أدت الأحوال الجوية السيئة بالفعل إلى حدوث تأخير وإلغاء لبعض رحلات "الاتحاد للطيران| يومي الجمعة والسبت.

