جزيرة ياس بأبوظبي تحصد 17 جائزة خلال 2017

رسخت جزيرة ياس مكانتها في قطاع صناعة الترفيه كوجهة مختارة للعديد من الزوار من مختلف أنحاء العالم، من خلال حصولها على أكثر من 17 جائزة مرموقة استحقتها عن وجهاتها ومدنها الترفيهية لهذا العام، بحسب صحيفة البيان.

وقال محمد الزعابي، الرئيس التنفيذي لشركة ميرال، إن جزيرة ياس حصدت هذه الجوائز المرموقة على المستويين المحلي والعالمي، تقديراً لتميز معالمها ووجهاتها الترفيهية هذا العام، حيث يعكس هذا الإنجاز ما تقدمه جزيرة ياس لإسعاد زوارها من خلال توفير مجموعة واسعة من التجارب الشيقة التي تلبي احتياجات جميع أفراد الأسرة وكافة الزوار من مختلف الأعمار.

وتشهد جزيرة ياس حالياً قرابة 25 مليون زيارة كل عام، وتسعى لزيادة هذا العدد ليصل إلى 48 مليون زيارة بحلول عام 2022 من خلال معالمها المتنوعة والفعاليات التي تستضيفها والمدن الترفيهية التي تطورها.

وأضاف الزعابي: "مع اقتراب نهاية العام الحالي، تسجل جزيرة ياس سنة 2017 إحدى أنجح السنوات حتى الآن، متطلعين إلى تحقيق مزيد من النجاحات خلال العام المقبل. وكما تعودنا، سنسعى إلى إسعاد الزوار من خلال نخبة من الفعاليات والمعالم الترفيهية والمفاجآت المتنوعة، والتي ستشجع الزوار بلا شك على زيارة جزيرة ياس دوماً".

وحصلت ياس ووتروورلد أبوظبي، حديقة الألعاب المائية الوحيدة في العالم ذات التصميم الإماراتي، على الجائزة الذهبية عن فئة «حديقة الألعاب المائية للعام» من مجلة موذر بيبي آند تشايلد 2017.