دبي تسعى لدخول "غينيس" بأضخم احتفالية للعام الجديد

في الوقت الذي تستعد فيه "إعمار" لاستقبال مئات الآلاف من الزوار في "وسط مدينة دبي" لحضور احتفالات العام الجديد "Light Up 2018"، ستتاح للناس في كافة أنحاء العالم فرصة مشاهدة هذا الحدث الاستثنائي الذي تتطلع الشركة من خلاله إلى دخول سجل "غينيس" للأرقام القياسية، سواء على شاشات التلفزيون أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وسيتم بث الحدث على العديد من القنوات التلفزيونية حول العالم، بالإضافة إلى البث المباشر عبر "تويتر" لإتاحة الفرصة أمام الجمهور العالمي لمتابعة الفعاليات الاحتفالية على الهواء مباشرة. كما يمكن مشاهدة الحفل أيضاً عبر الموقع الإلكتروني www.mydubainewyear.com.

ويتواجد في موقع الحفل منذ خمسة أشهر أكثر من 300 خبير، بما في ذلك ما يزيد عن 100 عامل، لتنفيذ كافة عناصر التصميم والتركيب الخاصة بالحدث. وقطع فريق العمل مجتمعاً أكثر من مليون كيلومتر للوصول إلى دبي والمشاركة في إعداد وتنفيذ الحفل.

وغطت عمليات تركيب الكابلات أكثر من 7.7 كيلومترات، وتم استخدام ما يزيد عن 25.3 كيلومترات من الحبال في مختلف أرجاء الموقع، مما يعكس الجهود الاستثنائية المبذولة لتقديم احتفالية غير مسبوقة على الإطلاق من حيث الضخامة والتميز.

وتقدّم احتفالات "Light Up 2018" في "وسط مدينة دبي" تجربة تتكامل فيها عناصر الموسيقى والمؤثرات البصرية مع عروض مميزة لنافورة دبي، تم إعدادها خصيصاً لهذه المناسبة. وفي إطار الاستعداد للحدث، نجحت "إعمار" في تحقيق العديد من الإنجازات مثل تركيب أعلى أضواء كاشفة في العالم، في حين تعبر شبكة كابلات الإشارات أرجاء "وسط مدينة دبي" على امتداد أكثر من 21 كيلومتراً.

وتتناغم كافة عناصر الحفل مع الموسيقى التي أعدّتها استديوهات Dhabiwood في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة أكثر من 80 عازفاً محلياً تعاونوا في إعداد وتسجيل المقطوعات الموسيقية في دبي والقاهرة.

وتتعاون "إعمار" بشكل وثيق مع العديد من الهيئات الحكومية والخاصة في تنظيم الحدث الذي يمثل تحيّة وفاء ومحبة للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، احتفالاً بمبادرة عام زايد في 2018.

وتنطلق احتفالات "Light Up 2018" عند الساعة 5 مساءً مع عروض "نافورة دبي" والموسيقى التي يقدّمها الدي جيه، وتستمر لغاية الساعة 1 بعد منتصف الليل، ويفضّل أن يبدأ الزوار بالحضور إلى "وسط مدينة دبي" قبل الساعة 6 مساءً.

وسيرافق البث المباشر جدول زمني من "تويتر" يضم جميع المحادثات المتعلقة بليلة رأس السنة. وستطلق "إعمار" تجربة الرسائل الخاصة في "تويتر" لتقديم المساعدة للمشاهدين طوال فترة احتفالات العام الجديد. فعندما يرسل أحد الأشخاص رسالة خاصة عبر "تويتر" إلى @MyDowntownDubai سيتم توجيهها إلى سلسلة من الخطوات الآلية لتقديم المزيد من المعلومات حول الاحتفالات.