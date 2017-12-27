إيرادات السياحة في تونس ترتفع 16.3% حتى 20 ديسمبر

أظهرت بيانات رسمية أن عائدات قطاع السياحة في تونس ارتفعت بنسبة 16.3% حتى العشرين من ديسمبر كانون الأول مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، إلى 2.69 مليار دينار، ما يعادل 402 مليون دولار.



وأظهرت البيانات التي أصدرتها رئاسة الحكومة أن 6.731 مليون سائح أجنبي زاروا تونس في الفترة من أول يناير كانون الثاني إلى 20 ديسمبر كانون الأول بزيادة قدرها 23% عن الفترة نفسها من العام الماضي.



وارتفع عدد السائحين الأوروبيين 19.5% إلى 1.664 مليون سائح في حين قفز عدد الزائرين من الجزائر المجاورة بنسبة 40.5% إلى 2.322 مليون.



وذكر التقرير أن عدد السائحين الفرنسيين ارتفع بنسبة 45.5% في حين زاد عدد السائحين الألمان 40.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.



وكانت إيرادات السياحة في تونس قد سجلت مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 3.5 مليار دينار في 2010 مع وصول عدد السائحين إلى نحو 7 ملايين قبل أن تتراجع عقب انتفاضة 2011.



وتشكل السياحة حوالي 8% من الناتج المحلي الإجمالي لتونس وتقدم آلاف الوظائف فضلا عن أنها مصدر رئيسي للعملة الصعبة.