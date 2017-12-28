مهرجان دبي للتسوق ينطلق بتخفيضات ضخمة تصل لـ90%

استهلت "ماجد الفطيم" الدورة الـ23 من "مهرجان دبي للتسوق" بتخفيضات خاطفة استمرت 12 ساعة، بكل مراكز التسوق التابعة لها بدبي، في شراكة مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.

وبعد تخفيضات مماثلة في الأعوام الماضية، قدَّمت المتاجر المشاركة في "مول الإمارات" و"سيتي سنتر مردف"، و"ديرة" و"معيصم" و"الشندغة"، و"ماي سيتي سنتر البرشاء"، تخفيضات ضخمة وصلت إلى 90% إلى حين نفاد الكمية، وانطلقت التخفيضات الضخمة عند منتصف نهار 26 ديسمبر، واستمرت حتى منتصف الليل، بحسب ما نقلته صحيفة "الاتحاد".

وإلى جانب التخفيضات الهائلة تأهّل كل من تسوق بقيمة 200 درهم لدخول السحب على الجائزة الكبرى وقدرها 50 ألف درهم.

وتوفرت التخفيضات الحصرية التي تصل إلى 90% لمدة 12 ساعة فقط، واجتذبت هذه التخفيضات الأفضل على مدار العام أعداداً قياسية من المتسوقين، قبيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من 1 يناير 2018.