"طيران الإمارات" تمدد عرض My Emirates Pass

أعلنت "طيران الإمارات" عن تمديد برنامج My Emirates Pass، ليستفيد من عروضه زوار دبي خلال موسم الشتاء الحالي.

وأصبح بإمكان المسافرين عبر "طيران الإمارات" بموجب هذه العروض، استكشاف المزيد من معالم دبي والاستفادة من أسعار مخفضة وعروض خاصة، وذلك باستخدام بطاقة الصعود إلى الطائرة كبطاقة عضوية حصرية.

وبموجب البرنامج، فإن الفرصة متاحة أمام المسافرين على رحلات "طيران الإمارات" إلى دبي أو عبرها، خلال الفترة بين 1 يناير الجاري و31 مارس 2018، للاستفادة من أسعار خاصة وعروض متنوعة في عدد من أبرز وجهات ومعالم دبي، وذلك بمجرد إبراز بطاقات صعودهم على طائرات الناقلة وبطاقة تعريف شخصية.

ووسعت "طيران الإمارات" برنامج My Emirates Pass ليشمل مزيداً من الشركاء، بحيث يستطيع العملاء الاستفادة من حسومات خاصة في ما يزيد عن 250 مطاعماً ضمن الفنادق وخارجها. وتتوفر العروض الخاصة أيضاً على تجارب ترفيهية عائلية تشمل زيارات لنوادي الغولف ومتنزهات متخصصة ومرافق "سبا".

وقال محمد الهاشمي، نائب رئيس طيران الإمارات للمنتجات التجارية: "دبي مدينة عالمية مزدهرة، وتوفر تجارب تسوق وتناول طعام وترفيه متنوعة تلبي متطلبات جميع أفراد العائلة. وقد ضاعفنا هذا العام شركاء My Emirates Pass لتوفير مزيد من الفرص والخيارات أمام عملائنا لاستكشاف بعض من أشهر الوجهات في دبي، مثل القرية العالمية و"دبي باركس آند ريزورتس"، الذي يضم ثلاثة متنزهات مميزة هي "موشنغيت" و"بوليوود باركس" وأول منتزه وحديقة مائية ليغو لاند في المنطقة".

يذكر أن "طيران الإمارات" تسير رحلات مباشرة من دبي إلى أكثر من 150 وجهة في 80 دولة.