80 مليون مسافر عبر مطار دبي خلال 11 شهراً

ارتفع إجمالي عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي، خلال الفترة ما بين يناير ونوفمبر 2017 إلى 80 مليوناً و387 ألفاً و442 مسافراً بنمو نسبته 5.8%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2016 التي وصل فيها إجمالي عدد المسافرين إلى 75 مليوناً و947 ألفاً و899 مسافراً.

وحسب التقرير الشهري الصادر عن مطارات دبي، شكل شهر نوفمبر 2017 إضافة نوعية لرصيد مطار دبي، مع ارتفاع عدد المسافرين خلاله إلى 6 ملايين و953 ألفا و596 مسافرا، بزيادة نسبتها 5.6% مقارنة مع 6 ملايين و581 ألفاً و805 مسافرين في الشهر المناظر من العام 2016.

وعلى صعيد أبرز المناطق وأكثرها أهمية لجهة التعامل مع مطار دبي الدولي، حلت منطقتا شبه القارة الهندية وأوروبا الغربية بالمقدمة، بزيادة نسبتها 7.5% و8% على التوالي، وفقا لما نقلته صحيفة "الاتحاد".

وبلغ عدد مستخدمي المطار خلال شهر نوفمبر الماضي، نحو 1.5 مليون مسافر من كل منطقة من هاتين المنطقتين. واحتلت مدينة لندن البريطانية المرتبة الأولى بإجمالي عدد مسافرين وصل إلى 310 آلاف و551 مسافرا، تلتها مومباي بواقع 217 ألفا و279 مسافرا.

أما على صعيد الدول، فاحتلت السعودية المرتبة الثانية بإجمالي مسافرين بلغ 534 ألفا و906 مسافرين خلال نوفمبر، متقدمة على المملكة المتحدة التي وصل إجمالي عدد المسافرين بينها وبين دبي إلى 507 آلاف و 796 مسافرا، في حين ظلت الهند في المرتبة الأولى بواقع 999 ألفاً و625 مسافراً.

وعلى صعيد الرحلات، أظهر تقرير مطارات دبي وصول إجمالي عدد الرحلات إلى 33 ألفاً و421 حركة في نوفمبر بانخفاض نسبته 3.7% مقارنة مع نوفمبر 2016 نتيجة اتجاه شركات الطيران إلى استخدام طائرات ضخمة ذات طاقة استيعابية أكبر، في حين ارتفع متوسط عدد الركاب لكل رحلة بنسبة 7.3% إلى 215 مسافراً.