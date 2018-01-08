"طيران الإمارات" و"الاتحاد" توقعان اتفاقية بمجال الأمن

وقعت "طيران الإمارات" مع "الاتحاد للطيران" اتفاقاً لتبادل المعلومات، بهدف تعزيز التعاون في مجال الأمن، هو الأول بين شركتي الطيران المتنافستين.

ووقع كل من تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، وتوني دوغلاس، الرئيس التنفيذي الجديد لـ"الاتحاد للطيران" مذكرة تفاهم، تقوم بموجبها الدائرة الأمنية في مجموعة الإمارات بتوفير التدريب والدعم الفني في مجال الخدمات الأمنية، إلى مجموعة "طيران الاتحاد".

كان كلارك قد صرح في أكتوبر أن "الإمارات" ترحب بالتعاون مع "الاتحاد" في مجالات مختلفة تشمل الإمداد والتموين.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات إن الأمن يعد ضمن أولويات قطاع الطيران العالمية واكتسبت الدائرة الأمنية في مجموعة الإمارات خلال السنوات خبرات وقدرات قوية في هذا المجال ما ساهم في تمكنّها من مواجهة مخاطر وتهديدات أمنية معقدة.

من جهته، قال حمد عبد الله الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتحاد للطيران، إن الشراكة مع الدائرة الأمنية في مجموعة الإمارات هي شراكة تاريخية بامتياز.