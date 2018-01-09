هذه المدن تستفيد من عودة السياحة الروسية إلى مصر

قال مسؤول في وزارة السياحة المصرية لرويترز، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تتوقع جذب ما يصل إلى مليوني سائح روسي هذا العام مع عودة الرحلات الجوية الروسية المنتظمة إلى القاهرة مطلع فبراير شباط.

وكانت موسكو قد أوقفت الرحلات الجوية إلى مصر في 2015 بعدما فجر متشددون طائرة ركاب روسية عقب إقلاعها من منتجع شرم الشيخ السياحي في أكتوبر تشرين الأول من ذلك العام، مما أدى إلى مقتل 224 شخصاً هم جميع من كانوا على متنها.

وبلغ عدد السائحين الروس في مصر نحو 2.8 مليون سائح في أول عشرة أشهر من 2015 مقابل 3.1 مليون سائح في عام 2014 بأكمله.

وذكر المسؤول الذى طلب عدم نشر اسمه أن عودة السياحة الروسية لمصر "قرار له طابع سياسي أكثر من الجوانب السياحية التي تخدم القطاع.

"نحن في انتظار عودة رحلات الطيران العارض للمنتجعات الساحلية على شاطئ البحر الأحمر بالغردقة وشرم الشيخ خلال أبريل المقبل".

ويمثل قطاع السياحة ركيزة أساسية لاقتصاد مصر ومصدر رزق لملايين المواطنين وموردا رئيسيا للعملة الصعبة.