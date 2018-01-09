مصر تتوقع مليوني سائح روسي بعد استئناف الطيران

قال مستشار وزير السياحة المصري السيد وليد البطوطي، إن القطاع المصري الخاص كان جاهزا لاستقبال السياح الروس من قبل استئناف حركة الطيران الروسية مع مصر.

واعتبر البطوطي في مقابلة مع "العربية" أن قرب المسافة بالطيران بين روسيا ومصر (4 ساعات) وحب السياح الروس واشتياقهم للعودة إلى مصر، هي عوامل مهمة للجذب السياحي، بجانب الطقس المناسب والأسعار المناسبة، والسياحة الشاطئية، والبرامج الجديدة المتنوعة من سياحة البحر إلى السياحة التاريخية.

وأشار إلى جهوزية السوق السياحي المصري، وشركات السياحة الدولية، لعودة حركة الطيران، وبالتالي كانت السوق متوقعة هذه الحركة الكبيرة، والتي تستهدف منها مصر أكثر من مليوني سائح روسي، بعد استئناف الطيران المدني، والعمل على استئناف الطيران العارض قريبا بين مصر وروسيا.

كما أشار إلى صدور قرار بمنع وجود وسطاء بين السائح الروسي والوجهات السياحية في مصر، مؤكدا أن الوسيط التركي بالسابق كان له تأثير على السوق، والآن جرى اتخاذ قرار يمنع وجود وسطاء ووجود شرط للوكالات التي تدير حملات سياحية بأن تكون من مصر أو من روسيا فقط.

وقال إن مصر ستقدم للعالم خلال 2018 مفاجآت سياحية من الناحية الأثرية، مؤكدا أن السائحين من روسيا يحبون الثقافة المصرية والآثار المصرية والتاريخ القديم، مشيراً إلى مباركة روسية للحج إلى مصر وهي سياحة لها جمهور كبير مهتم بـ "رحلة العائلة المقدسة" ونتوقع أن تنعكس في زيادة الأعداد عن المستهدف من السياح الروس.

وكانت موسكو قد أوقفت الرحلات الجوية إلى مصر في 2015 بعدما فجر متشددون طائرة ركاب روسية عقب إقلاعها من منتجع شرم الشيخ السياحي في أكتوبر من نفس العام، مما أدى إلى مقتل 224 شخصاً هم جميع من كانوا على متنها بحسب رويترز.

وبلغ عدد السائحين الروس في مصر نحو 2.8 مليون سائح في أول 10 أشهر من 2015 مقابل 3.1 مليون سائح في عام 2014 بأكمله.

ويمثل قطاع السياحة ركيزة أساسية لاقتصاد مصر ومصدر رزق لملايين المواطنين وموردا رئيسيا للعملة الصعبة.