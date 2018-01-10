الإمارات للشحن الجوي: نقل 2.5 مليون طن بـ 2017

اختتمت الإمارات للشحن الجوي، ذراع الشحن التابعة لطيران الإمارات، عام 2017 بنجاح تام وسجلت نمواً قوياً في عملياتها.

وواصلت الناقلة خلال العام مواكبة التغيرات في سوق الشحن العالمية وإطلاق حلول متخصصة لخدمة صناعات متعددة، كما استمرت في الاستثمار في تطوير البنية التحتية.

وخلال الفترة بين يناير وديسمبر 2017، زاد إجمالي الشحنات في مركزي الناقلة الرئيسيين في مطار دبي الدولي ودبي ورلد سنترال على 2.5 مليون طن بحسب بيان صدر عن الشركة.

وأطلقت الإمارات للشحن الجوي خلال عام 2017 مجموعة حلول شحن متخصصة تلبي متطلبات العملاء كافة، وقد شملت "الإمارات فارما" و"الإمارات ويلز" و"الإمارات فريش".

وحظيت "الإمارات فارما"، المنشأة المخصصة لمناولة الأدوية الحساسة للحرارة من المنشأ وحتى وجهتها النهائية، بإقبال كبير من قبل العملاء في جميع أنحاء العالم، حيث سجلت شحنات الأدوية التي جرى نقلها نمواً بنسبة 38% منذ إطلاق هذه الخدمة.

وتعاونت الناقلة مع شركة "دوبونت DuPont" لتطوير منتجات "الأغلفة البيضاء المتفوقة White Cover Xtreme" التي توفر حماية قصوى للشحنات في مختلف الأحوال الجوية، سواء وسط الحرارة العالية أم البرودة الشديدة أو الرطوبة المرتفعة.

وتحظى منشآت الإمارات للشحن الجوي في دبي بالاعتماد والمصادقة بموجب توجيهات الاتحاد الأوروبي لممارسات التوزيع الجيد GDP للمنتجات الطبية للاستخدام البشري. وتؤكد شهادة الاعتماد التزام الناقلة بالتوجيهات الصارمة في نقل ومناولة المنتجات الدوائية.