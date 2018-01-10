اياتا: الطلب على الشحن الجوي قرب أعلى مستوى منذ 2010

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي "اياتا"، اليوم الأربعاء، إن الطلب على الشحن الجوي ارتفع 8.8% في نوفمبر/تشرين الثاني على أساس سنوي.

وأضاف اياتا أن الزيادة في نوفمبر تعني أن الشحن الجوي بصدد تحقيق أفضل أداء تشغيلي ومالي منذ الانتعاش الذي أعقب الأزمة المالية العالمية في عام 2010، بحسب ما ورد في "رويترز".

وفي سياق متصل، قال اياتا إن نمو الطلب على الشحن الجوي، الذي تزامن مع فترة قوة الطلب التقليدية في الربع الأخير من العام، تأتي على الرغم من وجود مؤشرات على أن النقل الجوي تجاوز مستوى الذروة في دورته المعتادة.

وزادت الطاقة الاستيعابية المتاحة 4% في الشهر الجاري، وهو الشهر السادس عشر على التوالي الذي يفوق فيه نمو الطلب زيادة الطاقة الاستيعابية.

ووصف اياتا هذه النتائج بـ"الإيجابية" لمعاملات الحمولة والعوائد والأداء المالي. وزادت معاملات الحمولة 2.2 نقطة مئوية إلى49.1 %.

وفي هذا السياق، قال المدير العام للاتحاد، ألكسندر دي جونياك "هناك عدة مؤشرات تظهر أن 2018 سيكون عاما جيدا أيضا، وعلى وجه الخصوص انتعاش ثقة المستهلكين، ونمو التجارة الإلكترونية العالمية، والاتجاه الصعودي للاقتصاد العالمي".

وبيّن اياتا أن الإصلاح الضريبي الذي وافقت الولايات المتحدة على تطبيقه في الآونة الأخيرة سيساهم أيضا في دعم أحجام الشحن الجوي خلال الفترة المقبلة.