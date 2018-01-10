موريشيوس تجتذب 1.34 سائح للمحيط الهندي في 2017

أظهرت بيانات رسمية أن أعداد السائحين الذين زاروا موريشيوس في 2017 ارتفعت بنسبة 5% مع وصول المزيد من السياح من أوروبا.

والسياحة مكون مهم في اقتصاد موريشيوس ومصدر رئيسي للعملة الصعبة للجزيرة الواقعة في المحيط الهندي والشهيرة بشواطئها الخلابة ومنتجعاتها الفاخرة للمياه المعدنية.

وقال مكتب الاحصاءات في موريشيوس في بيان إن عدد السياح ارتفع إلى 1.34 مليون العام الماضي من 1.28 مليون في 2016. وقفزت الأعداد من أوروبا، التي تشكل ثلث الزائرين، 6%إلى 780 ألفا و209 سائحين.

وقال البنك المركزي في نوفمبر/تشرين الثاني إنه يتوقع أن تبلغ إيرادات السياحة حوالي 61.6 مليار روبية، ما يعادل 1.85 مليار دولار هذا العام.

وقال مكتب الاحصاءات في الشهر نفسه إن أعداد السائحين في 2018 من المتوقع أن تبلغ 1.43 مليون.