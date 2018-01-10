هيئة الطيران السعودي: تحرير أسعار التذاكر داخليا بـ2019

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، أن أسعار تذاكر الطيران الداخلي سترتفع بنسبة 5% هذا العام بسبب ضريبة القيمة المضافة. واستبعدت الهيئة أن تلجأ شركات الطيران الداخلي إلى زيادة الأسعار بسبب ارتفاع أسعار وقود الطائرات.

وكشفت الهيئة أنه سيتم تحرير أسعار تذاكر الطيران الداخلي خلال العام المقبل 2019، بحسب ما ورد في صحيفة "المدينة".

وقال المتحدث الرسمي للطيران المدني عبدالله الخريف، إن الهيئة تسعى لخلق بيئة عادلة للمنافسة في سوق النقل الجوي الداخلي، ما يتيح تقديم أفضل الخدمات للمسافرين مقابل أقل الأسعار للتذاكر.

وحول نية شركات الطيران الداخلي رفع أسعار التذاكر تعويضاً عن الزيادة المتوقعة لأسعار وقود الطائرات، أشار الخريف إلى أن هناك قرارا سابقا أصدره مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني بتحرير أسعار التذاكر الداخلية تدريجياً حتى يتم تحريره بالكامل في 2019، ولذلك في هذا العام لا يزال هناك سقف لأسعار التذاكر الداخلية سترتفع فقط بنسبة 5% التي تمثل ضريبة القيمة المضافة فقط على أسعار التذاكر الداخلية.

واستطرد قائلاً: "تحرير الأسعار يعد خطوة نحو المنافسة العادلة والتي ستؤدي إلى انخفاض الأسعار على المدى الطويل".

وحول تأثير زيادة أسعار وقود الطائرات على ربحية الشركات وكيف ستتصرف الهيئة مع ذلك التأثير، قال الخريف: "مجلس الوزراء أقر منذ عامين تقريبا تخصيص مبلغ 370 مليون ريال لدعم الخطوط منخفضة الحركة، وهي تلك الوجهات غير الربحية للناقلات الوطنية وذلك لتوفير الخدمات لمناطق المملكة المختلفة.

ومن أوجه الدعم إطلاق مشروع "وطني" للمطارات المحورية، وتم تخصيص مطار حائل لخدمة المطارات الشمالية، ومطار أبها لخدمة المطارات الجنوبية لخدمة الرحلات والوجهات الداخلية، ويتم توفير الدعم من خلالها للناقلات الوطنية وفق آلية تحددها الهيئة العامة للطيران المدني.