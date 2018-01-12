نمو الطلب العالمي على السفر الجوي 8% في نوفمبر

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) إن الطلب العالمي على السفر بالطائرات ارتفع 8% في نوفمبر تشرين الثاني وهو أسرع معدل في خمسة أشهر.



وأضاف إياتا أن الاتجاه الصعودي لإيرادات كيلومتر السفر للراكب الواحد تعزز صوب نهاية 2017 بما يشير إلى بداية جيدة للعام الجديد.



وقال ألكسندر دو جونياك المدير العام لإياتا "نتوقع عاما آخر من زيادة المسافرين بما يفوق المعدلات في 2018 ككل، لكن بوتيرة بطيئة قليلا عن المسجل في 2017".



وأضاف "في المجمل، نبدأ العام الجديد بثقة".



وقال إياتا في تحديثه الشهري عن حركة النقل الجوي إن الطاقة الاستيعابية التي تقاس بعدد المقاعد المتاحة وكيلومترات السفر زادت 6.3% في حين زاد معامل الحمولة 1.2 نقطة مئوية إلى 80.2%.

