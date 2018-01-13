جزيرة سياحية بلا سيارات وتضم فندقاً واحداً.. تعرف عليها

تقع مالطا بين صقلية وسواحل شمال إفريقيا، وهي عبارة عن أرخبيل من ثلاث جزر، ويعيش معظم سكانه في جزيرة مالطا، وثاني أكبر جزيرة هي غوزو التي تشتهر بالشواطئ والمناظر الخلابة، أما كومينو فهي أصغرها، حيث تبلغ مساحتها 3.5 كيلومتر فقط، ولا توجد فيها سيارات وتضم فندقاً واحد.

وبحسب تقرير لصحيفة الخليج يسلط الضوء على السياحة، تتمتع مالطا بشواطئ وأجواء جميلة، ما يعني إمكانية الاستمتاع بعطلة استرخاء تمتد طويلاً، أو تجوال لرؤية خليط معالمها الحضارية والثقافية ومعمارها الفريد، فكي لا تفتك أبرز هذه المعالم نقدم لك أفضل الأنشطة والأماكن التي يمكن زيارتها.

عاصمة مالطا فاليتا، صغيرة الحجم إلى حد كبير، حيث تغطي مساحة أقل من كيلومتر مربع، ما يجعلها سهلة الاستكشاف سيراً على الأقدام، شوارعها متميزة ومملوءة بالمباني التاريخية والمعمار الأوروبي القديم، وتضم منازل ذات شرفات بألوان مشرقة، فالمرء لا يحتاج حتى التجول في أنحاء المدينة، حيث يمكن رؤية مناظرها الخلابة ومرفأها البديع من حدائق "بركة" العامة.

يوجد حول فاليتا عدد من المتاحف المذهلة، ومن أجملها متحف الآثار الوطني، حيث يضم مجموعة من الأعمال الفنية تشمل مقتنيات يعود تاريخها إلى 5000 سنة قبل الميلاد، حيث تربض داخل مبنى من أجمل المباني التاريخية للمدينة.