10 أيام تحصر وجهات سفر السعوديين في 5 دول

كشف خبيران متخصصان في قطاع السفر والسياحة وجود 3 عوامل تحصر وجهات سفر الأسر السعودية خلال إجازة نصف العام الدراسي الحالي في 5 دول (جورجيا، ومصر، ودبي، وتركيا، والمغرب)، تمثلت في أن مدة الإجازة 10 أيام فقط، وانخفاض أسعار تذاكر الطيران لهذه الدول مقارنة بدول أخرى، إضافة إلى تراجع تكلفة الإقامة والمعيشة بتلك الدول.

وأوضحا أن متوسط ما تنفقه الأسر السعودية يختلف من أسرة إلى أخرى، إلا أنه يراوح ما بين 10 آلاف ريال كحد أدنى، و17 ألف ريال كحد أقصى خلال فترة الإجازة.

وقال الخبير في مجال السفر والسياحة محمد البدري، إن الوجهات السياحية للسعوديين خلال إجازة نصف العام الدراسي أقل من المتوقع، وقد تنحصر في 5 دول (جورجيا، ومصر، ودبي، وتركيا، والمغرب)، نظرا إلى وجود عدد من العوامل، أبرزها أن الإجازة لا تتجاوز مدتها 10 أيام، الأمر الذي يجعل السياح يفضلون التوجه إلى وجهة منخفضة التكلفة، وانخفاض أسعار تذاكر الطيران لهذه الدول مقارنة بدول أخرى، إضافة إلى تراجع تكلفة الإقامة والمعيشة عموما في هذه الدول، بحسب ما ورد في صحيفة "عكاظ".

وأشار إلى أن متوسط ما تنفقه الأسر السعودية خلال الإجازة في الخارج يراوح ما بين 10 - 15 ألفا، بينما يبلغ متوسط ما ينفقه الفرد في الخارج ما بين 4000 - 6000 ريال.

وذكر أن العديد من الأسر السعودية تفضل قضاء إجازة هذا العام في المملكة، على عكس الأعوام السابقة، وذلك لتحسن الطقس، ووجود فعاليات تقدم من قبل هيئة الترفيه على عكس السنوات السابقة.

من جهته، بين محمد خلف، صاحب إحدى وكالات السفر والسياحة، أن أبرز الوجهات التي يبحث عنها السعوديون، وعليها طلب مرتفع خلال إجازة نصف العام الدراسي الحالي، هي القاهرة، وشرم الشيخ، وإسطنبول.

وأضاف: " متوسط الأيام التي يقضيها السعوديون في الخارج خلال الإجازة 7 أيام، مع العلم أن الإجازة تبلغ نحو 10 أيام، كما أن متوسط ما تنفقه الأسر السعودية في الإجازة يصل إلى نحو 17 ألف ريال، بينما يراوح متوسط ما ينفقه الأفراد خارج المملكة نحو 3800 ريال.