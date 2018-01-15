تعرف على الاستراتيجية الجديدة لتنشيط السياحة المصرية

قال مستثمرون في قطاع السياحة المصري إن رانيا المشاط، وزيرة السياحة المصرية الجديدة، اتفقت معهم الليلة الماضية على تشكيل لجنة أزمات من القطاع الخاص لوضع استراتيجية لحل المشكلات التي تواجه القطاع في البلاد.

وعُينت المشاط القادمة من القطاع المصرفي، ولم تعمل من قبل في النشاط السياحي أمس الأحد كأول امرأة تتولى وزارة السياحة في البلاد التي بدأت تتعافى جزئيا من التداعيات الاقتصادية لسنوات الاضطراب السياسي والأمني، عقب ثورة 2011.

تشكيل لجنة من 7 مستثمرين من القطاع الخاص

وأوضح أحد كبار المستثمرين السياحيين في مصر أشرف شيحة "إن القطاع متفائل بالمشاط كوزيرة للسياحة، تم الاتفاق على تشكيل لجنة من 7 مستثمرين من القطاع الخاص لوضع استراتيجية لحل مشكلات السياحة في البلاد".

تتكون اللجنة من حامد الشيتي، رئيس مجموعة ترافكو للسياحة وحسام الشاعر رئيس مجموعة بلوسكاي للسياحة ونورا علي رئيسة الاتحاد المصري للغرف السياحية سابقا.

وتضم أيضا نادر هشام علي عضو المجلس الأعلى للسياحة وتامر مكرم وناصر عبد اللطيف وأحمد الوصيف، وهم مستثمرون سياحيون من جنوب سيناء والبحر الأحمر.

سداد مستحقات شركات الطيران

وأضاف شيحة "طالبنا الوزيرة بضرورة الانتهاء من سداد مستحقات شركات الطيران العارض والمنتظم الاقتصادي قبل بورصة برلين السياحية في مارس آذار المقبل بما يعمل على زيادة الرحلات لمصر".

وقطاع السياحة ركيزة أساسية لاقتصاد مصر ومصدر رزق لملايين المواطنين ومورد رئيسي للعملة الصعبة.

وزاد إغراء المقصد السياحي المصري عقب قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني 2016، حيث أدى ذلك إلى تراجع قيمة العملة المحلية إلى النصف وعزز القدرة التنافسية للقطاع.

أزمة مستحقات البنوك على شركات السياحة

من جهتها، أشارت الرئيسة السابقة لاتحاد الغرف السياحية نورا علي إلى اللقاء الذي حضرته مع أكثر من عشرة مستثمرين "عرضنا على الوزيرة خلال اللقاء أزمة مستحقات البنوك على شركات السياح، وطالبنا بضرورة مشاركة الشركات في عمليات الترويج والتسويق بجانب الهيئة العامة للتنشيط السياحي".

وقال شيحة "المستثمرون اتفقوا مع الوزيرة على ضرورة إجراء انتخابات الاتحاد المصري للغرف السياحية في أقرب وقت بما يضمن الاستقرار للقطاع بالكامل".

والاتحاد المصري للغرف السياحية بدون مجلس إدارة منتخب منذ نوفمبر تشرين الثاني 2016 وهو ما كان أحد جذور الخلافات بين الوزير السابق يحيى راشد ومستثمري القطاع.

وبيّن المستثمر السياحي تامر مكرم "اتفقنا مع الوزيرة على إعادة النظر في عمليات التسويق والترويج للمقصد السياحي المصري وخاصة في الأسواق الأوروبية، والاستعداد لاستئناف رحلات الطيران الروسي".

وتلقت السياحة المصرية ضربة قاصمة عند تحطم طائرة ركاب روسية في سيناء أواخر أكتوبر تشرين الأول2015 ومقتل جميع ركابها.

وعقب حادث الطائرة فرضت روسيا حظرا على السفر إلى مصر بينما حظرت بريطانيا السفر إلى سيناء. وستعيد روسيا الرحلات الجوية إلى القاهرة مطلع فبراير شباط.

يتزامن تكليف المشاط مع قفزة بنحو 123.5 % في إيرادات السياحة المصرية إلى نحو 7.6 مليار دولار في2017 مع زيادة أعداد السياح الوافدين إلى البلاد53.7 % إلى نحو 8.3 مليون سائح.