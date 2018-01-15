رغم التوتر السياسي.. أعداد السياح تسجل زيادة 7% بـ2017

المصدر: مدريد - أ ف ب

أعلنت منظمة السياحة العالمية ارتفاع عدد السياح في العالم بنسبة 7% عام 2017، بالمقارنة مع العام 2016، في أكبر ارتفاع يسجّل في هذا الخصوص منذ 7 سنوات. وأتى هذا الازدياد بدفع من أوروبا (+8 %)، لا سيما أوروبا المتوسطية.

وهو يعزى على الصعيد العالمي إلى الانتعاش الاقتصادي والطلب الشديد المسجّل في الأسواق التقليدية وأخرى ناشئة، بحسب منظمة السياحة العالمية.

ومنذ العام 2010، كان معدل النمو يناهز 4%، وفق هذه المنظمة التابعة للأمم المتحدة التي تتخذ من مدريد مقرا لها.

عدد السياح الدوليين

وقد بلغ عدد السياح الدوليين الذين يمضون ليلة واحدة على الأقل في مقصدهم 1,3 مليار شخص.

وتشير العناصر إلى أن فرنسا بقيت أول مقصد عالمي للسياحة سنة 2017، بحسب ما أعلن جون كستر المسؤول في المنظمة، لافتاً إلى أن البيانات النهائية ستصدر في الربيع.

وأوضح أن "الاتجاه إيجابي من دون شك بعد سنتين كان فيهما الأداء ضعيفا".

من جهته، توقع الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زراب بولوليكاشفيلي أن تصبح إسبانيا ثاني مقصد سياحي في العالم، مطيحة بالولايات المتحدة من هذه المرتبة.

وأوضحت المنظمة في بيان من دون تقديم أرقام محددة أن "في أميركا الشمالية (+2 %)، تتعارض النتائج الجيدة المحققة في المكسيك وكندا مع التراجع الذي تكبّدته الولايات المتحدة، وهي أكبر مقصد للسياح في المنطقة".

ونوهت منظمة السياحة العالمية أيضا بالنتائج الجيدة التي سجلت في افريقيا (+8 %) والشرق الأوسط (+5 %)، مشيرة إلى انتعاش السياحة في مصر وتونس وتركيا بعد سنوات من التراجع بسبب هجمات إرهابية.

أما في منطقة آسيا-المحيط الهادئ، فقد ارتفع عدد الزوار بنسبة 6%، في حين سجل نمو السياح أدنى مستوياته في القارة الأميركية (+3 %)، بالرغم من "مؤشرات واضحة إلى الانتعاش" في أميركا الوسطى ومنطقة الكاريبي بعد إعصاري إيرما وماريا.

وتتوقع منظمة السياحة العالمية أن يزداد عدد السياح في العالم ما بين 4 و 5% عام 2018.