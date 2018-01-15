لماذا تم اختيار رانيا المشاط لوزارة السياحة في مصر؟

للمرة الأولى في مصر يتم اختيار سيدة هي رانيا المشاط كوزيرة للسياحة، ولكنها ليست المرة الأولى التي يكون فيها الوزير من خارج القطاع السياحي حيث سبقها حالات أشاد بها العاملون في القطاع، وأبرزهم الدكتور فؤاد سلطان الذي كان يعمل في القطاع المصرفي ثم ممدوح البلتاجي، الذي جاء من الهيئة العامة للاستعلامات.

وشغلت رانيا المشاط منصب "وكيل محافظ البنك المركزي للسياسة النقدية بالبنك المركزي المصري" لمدة 11 عاما منذ 2005 وسعت لتطوير استراتيجية السياسة النقدية، وهو المحور الذي تم تدشينه في 2005 ضمن برنامج الإصلاح المصرفي.

وعملت كاقتصادي أول في صندوق النقد الدولي بواشنطن قبل انضمامها للبنك المركزي المصري، وكانت ضمن فريق التفاوض على برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي بين عامي 2011 – 2013، إضافة إلى تبادل الخبرات العملية مع المؤسسات الاقتصادية الدولية والبنوك المركزية.

وحصلت على الماجستير والدكتوراة فى الاقتصاد من جامعة ميريلاند الأميركية ويشمل مجال تخصصها تطبيقات الاقتصاد الكلي والاقتصاد الدولي والسياسة النقدية مع عدد من الإصدارات الخاصة بتلك المجالات، كما شغلت منصب نائب مدير مشروع بمركز الإصلاح المؤسسي والقطاع غير الرسمي (IRIS) في جامعة ميريلاند.

ويبدو أن المرأة أثبتت جدارتها في حكومة المهندس شريف إسماعيل، بدليل أنه قرر العودة بالعدد إلى 5 وزيرات، كما كان الوضع في حكومة المهندس إبراهيم محلب حيث تنضم رانيا المشاط إلى الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة للهجرة وشؤون العاملين بالخارج وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي.

وهناك العديد من الملفات أمام الوزيرة الجديدة ذات أهمية كبيرة في القطاع أهمها قانون السياحة الموحد، وملف الحج والعمرة وإعادة هيكلة هيئة تنشيط السياحة، يضاف إلى ذلك الملف الأبرز وهو زيادة عائدات السياحة.

ويعتبر قطاع السياحة ركيزة أساسية للاقتصاد المصري ومصدر رزق لملايين المواطنين وموردا رئيسيا للعملة الصعبة، ورغم ارتفاع إيرادات السياحة خلال عام 2017 بنسبة 123.5% إلى نحو 7.6 مليار دولار في 2017 إلا أنها لم تصل بعد لمعدلات ما قبل الثورة والتي وصلت فيها إلى نحو 12 مليار دولار عام 2010

وحول تعيين رانيا المشاط وزيرة للسياحة، أكد ناجي العريان نائب رئيس غرفة المنشآت الفندقية سابقا "للعربية.نت" أنه من الأفضل أن يكون الوزير من خارج القطاع السياحي، وقد طالبنا بذلك كثيرا خاصة في ضوء وجود تجارب كثيرة ناجحة لوزراء جاؤوا من خارج القطاع أبرزهم الدكتور فؤاد سلطان وممدوح البلتاجي.

وأضاف أن السياحة قطاع ليس بالصعب ولكنه في حاجة إلى شخص يفهم اقتصاد وتسويق، مشيرا إلى أن رانيا المشاط تمكنت في فترة صغيرة من الوصول إلى مناصب قيادية ومن المؤكد أنها ستكون قادرة على حل مشاكل القطاع وشركاته والتسويق الجيد للسياحة في مصر.

ويرى وليد البطوطي، مستشار وزير السياحة السابق، أن النجاحات السابقة التي حققتها رانيا المشاط في البنك المركزي وصندوق النقد تؤكد قدرتها على إدارة الملف بنجاح بشرط منحها الفرصة، مشيرا إلى أن وزارة السياحة تولاها عدد من الوزراء من خارج القطاع وكانوا الأكثر نجاحا في تاريخها، مثل الدكتور فؤاد سلطان وممدوح البلتاجي، وبالعكس هناك وزراء كثيرون من داخل القطاع ولم يتمكنوا من تحقيق أي إنجازات.