موديز تتوقع نمو اقتصاد لبنان 2.8% في 2018

توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن اقتصاد لبنان سينمو 2.8% في 2018 ليسجل وتيرة أعلى قليلاً من العام الماضي، بفضل استئناف مشروعات استثمارية عامة طال تأجيلها.

وتمثل التوقعات الجديدة تعديلاً لتوقعات موديز السابقة التي نشرت في سبتمبر أيلول لنمو قدره 3% في 2018. كما خفضت الوكالة توقعاتها للنمو للعام 2017 إلى 2.5%، وهو معدل يتماشى مع توقعات مصر لبنان المركزي، من 2.8%

ولدى لبنان خطط لبرنامج استثمار رأسمالي مدته عشر سنوات بقيمة 16 مليار دولار.

وقال رئيس الوزراء سعد الحريري، يوم الاثنين، إن مشروعات الخطة البالغ عددها 250 مشروعاً ستغطي قطاعات النقل والمياه والكهرباء ضمن قطاعات أخرى، وإنها تهدف إلى زيادة النمو إلى 6-7% سنويا.

وتضرر اقتصاد البلاد من حرب مستمرة منذ أكثر من ستة أعوام في سوريا. وتباطأ النمو من متوسط بلغ 8% قبل اندلاع الصراع السوري في 2011.

ولدى لبنان أيضا واحدة من أعلى نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وتبلغ حوالي 140%.

وقالت موديز إنها تتوقع أن تقترب نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 140% في 2018 وأن تواصل الارتفاع.