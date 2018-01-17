مطار الشارقة الدولي يفتتح السوق الحرة بحلته الجديدة

افتتح مطار الشارقة الدولي سوق "حرة مطار الشارقة"، وذلك بعد الانتهاء من تحديثه، والتي أصبحت تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 1800 متر مربع، وتمكنت من استقطاب مجموعة من العلامات التجارية العالمية الجديدة للمتاجر الموجودة في السوق، والتي يصل عددها إلى تسعة متاجر تضم أرقى العلامات العالمية.

ويأتي مشروع تحديث السوق الحرة، في إطار سعي هيئة مطار الشارقة الدولي إلى تنويع الخدمات والمنتجـات المقدمة في المطار، وتوفير احتياجات المسافرين والمتعاملين من المنتجات الفاخرة، والسلع الراقية، والهدايا التذكارية المتنوعة، المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية.

وحضر الافتتاح الشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني في الشارقة، وعلي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، وعدد من المديرين العاملين في المطار.

من ناحيته قال علي سالم المدفع: "نسعى إلى إسعاد المسافرين والمتعاملين، وتقديم تجربة سفر مميزة لهم عبر مطار الشارقة الدولي، ويأتي تجديد مرافق وأقسام السوق الحرة ضمن التزامنا المستمر بالابتكار والتفرد عبر الشراكات المميزة مع أكبر شركات التجزئة للعلامات التجارية الفخمة في الأسواق الحرة عالمياً، لتمكين المسافرين من اقتناء أحدث منتجات العلامات التجارية الرائدة في العالم".

وأضاف المدفع: "يؤكد هذا التجديد على حرصنا المستمر لتوفير أفضل الخدمات وأرقى متاجر التسوّق العالمية والمرافق ذات الجودة العالية للمسافرين، وفي نفس الوقت تمكين شركائنا في المتاجر المندرجة تحت مظلة السوق الحرة من الاستفادة

من فرص النمو المتواصل في أعداد المسافرين والمتعاملين، ومواكبة توسع عمليات المطار خلال الفترة المقبلة".

من جانبه، قال أندريا بيلارديني، الرئيس التنفيذي لـ"ديوفري" في آسيا والشرق الأوسط وأستراليا: "يعد استكمال متجرنا الجديد في مطار الشارقة الدولي خطوة مهمة أخرى في رحلتنا لتعزيز التميز في مجال تجارة التجزئة وخدمة المتعاملين. ومع إدخال العديد من العلامات التجارية الجديدة وإضافة مساحة تخزين جديدة، ستتخذ تجربة التسوق في المطار مستوى آخر، يدعمه استثمار كبير في تدريب موظفينا للتأكيد على تفانينا لخدمة المتعاملين".

وأضاف بيلارديني: "نود أن نقدم خالص شكرنا إلى شركائنا في مطار الشارقة الدولي الذين نتمتع معهم بعلاقات متميزة. ونحن قادرون على العمل معاً بشكل وثيق جداً ودعمهم في التزامهم بتحسين تجربة المسافرين في كل مرحلة من مراحل رحلتهم".

ويمكن للمسافرين عبر مطار الشارقة الدولي التسوق في السوق الحرة عند الوصول والمغادرة. وتتسم متاجر السوق الحرة الموجودة في مباني المطار بتوفير مجموعة من العلامات التجارية العالمية وبأسعار تنافسية، فضلاً عن التمتع بتسوق من طراز عالمي، حيث تطرح السوق الحرة عروضاً ترويجية وسحوبات على جوائز قيمة.