الأردن.. ارتفاع الدخل السياحي لـ4.6 مليار دولار بـ2017

المصدر: عمان – أ ف ب

ارتفع الدخل السياحي للأردن بنسبة 12.5% عام2017، مقارنة بالعام الذي سبقه مسجلاً 4.6 مليار دولار، بحسب بيان نشره البنك المركزي الأردني الخميس.

وبحسب البيان "ارتفع الدخل السياحي للمملكة إلى 4.6 مليار دولار عام 2017، مقارنة مع حوالي 4.1 مليار دولار عام 2016 أيّ بنسبة 12.5%".

وقال البنك المركزي الأردني إن "الارتفاع جاء بشكل رئيسي بسبب زيادة عدد السياح الكلي القادمين للمملكة بنسبة 8.7% مقارنة مع عام 2016".

وفي المملكة الأردنية، عشرات المواقع السياحية أبرزها مدينة البتراء الأثرية، إحدى عجائب الدنيا السبع الجديدة، والبحر الميت الذي يعد أخفض بقعة على وجه الأرض ناهيك عن خواصه العلاجية، والمغطس، حيث موقع عماد السيد المسيح.

ويعتمد اقتصاد الأردن البالغ عدد سكانه حوالي 9.5 مليون نسمة وتشكل الصحراء نحو 92% من مساحة أراضيه، إلى حد كبير على دخله السياحي الذي يشكل نحو 14% من إجمالي الناتج المحلي.