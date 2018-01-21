قفزة 8% بعدد ركاب "الخطوط السعودية" لـ 32 مليون مسافر

أعلنت الخطوط السعودية، نقل أكثر من 32.16 مليون راكب خلال العام الماضي، مسجلة رقما قياسيا في إجمالي عدد الضيوف السنوي بارتفاع 8% مقارنة بالعام السابق.

وبحسب التقرير السنوي للشركة الصادر اليوم، فقد سجل القطاع الدولي قفزة كبيرة في النمو، حيث ارتفع عدد الضيوف بنسبة 14% كما شهد العام 2017 طرح أكبر عدد من المقاعد خلال عام واحد في القطاع الداخلي بزيادة 2 مليون مقعد مقارنة بالعام السابق، مما أسهم في تلاشي أزمة الحجوزات إلى حد كبير.

وأظهر التقرير تشغيل أكثر من 200 ألف رحلة، منها 119 ألف رحلة داخلية و78 ألف رحلة دولية وأكثر من 9 آلاف رحلة للحج والعمرة.

وحلقت طائرات الخطوط السعودية في الأجواء خلال العام الماضي لأكثر من 530 ألف ساعة طيران بين أكثر من 90 وجهة داخلية ودولية ويتجاوز العدد 100 وجهة خلال موسم الحج الذي شهدت عملياته التشغيلية خلال العام الماضي تسجيل أكبر نمو في تاريخ "السعودية" وبنسبة بلغت 40% حيث تم نقل قرابة مليون حاج في مرحلتي القدوم والمغادرة، بأداء تشغيلي على درجة عالية من الانضباط.

وعبر مدير عام الخطوط الجوِّية العربية السعودية الـمهندس صالح بن ناصر الجاسر عن اعتزازه بنجاح الأداء التشغيلي المميز والأرقام القياسية التي تم تحقيقها، والنمو الكبير في أعداد الضيوف والسعة المقعدية والرحلات سواء المجدولة أو رحلات الحج والعمرة، مشيداً بجهود جميع منسوبي المؤسسة في مختلف قطاعاتها وشركاتها الناشئة عن التخصيص في تحقيق هذا الإنجاز.

وأكد الجاسر أن الأداء المميز والقفزات الكبيرة في أرقام الأداء التشغيلي خلال عام 2017 سبقها تطوير شامل لمنظومة الخدمات في كافة مواقع الخدمة ومنها الخدمات الإلكترونية وتطبيقات "السعودية" على الأجهزة الذكية التي تشهد تحديثاً مستمراً ونمواً كبيراً في زيادة عدد المستفيدين من هذه الخدمات.

ونوه بتفاعل ضيوف "السعودية" مع التطوير والتحديث الذي تشهده منظومة الخدمات الإلكترونية، مشيراً إلى تسجيل نمو بنسبة 82% في عدد المستفيدين من تطبيقات الأجهزة الذكية، وبنسبة 1095% في عدد المستفيدين من خدمات أجهزة الخدمة الذاتية الحديثة المنتشرة في جميع مطارات المملكة والكثير من المواقع الأخرى.