دراسة لإنشاء مسار سياحي من أبها إلى جزيرة كدونبل

يدرس فريق من البنك الدولي خطة تشغيلية مقترحة لاستحداث مسار (أبها ـ جزيرة كدونبل) السياحي بمنطقة عسير مرورا بمركز السودة ومحافظة رجال ألمع وواديا "ريم" و"عرمرم" ومركز القحمة، على البحر الأحمر تشمل الجوانب التنظيمية والتنفيذية والاستثمارية.

واستقبل مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير المهندس محمد العمرة الفريق الذي يجري الدراسة، واطلع على ما توصل إليه عن المسار بشكل عام واستعراض المصورات الجوية، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

كما استعرض الفريق التنوع الطبيعي من جبال وسهول ووديان وبحر وجزر، ووضعوا مرئياتهم للعملية التنموية كتوفير فرص عمل لأهالي المواقع التي يمر بها المسار، وتنشيط الجوانب الاجتماعية مثل دعم للأسر المنتجة وإعادة الحيوية للمدرجات الزراعية ودراسة الغطاء النباتي.