دبي مرشحة لاستضافة مؤتمر غرف التجـارة العالمية 2021

اختار الاتحاد العالمي لغرف التجارة، التابع لغرفة التجارة الدولية، مدينة دبي كمدينة مرشحة لاستضافة المؤتمر الثاني عشر لغرف التجارة العالمية في عام 2021، والذي يتوقع أن يجذب أكثر من 14 ألف غرفة تجارة حول العالم.

وجاء ترشيح دبي لاستضافة هذا المؤتمر المهم في عالم المال والأعمال مع اعتماد الاتحاد العالمي لغرف التجارة منطقة الشرق الأوسط أو أفريقيا لاستضافة هذه الدورة من المؤتمر الذي يعتبر أكبر تجمع لغرف التجارة العالمية. وتشمل لائحة الدول الأخرى المرشحة لاستضافة هذه الدورة كلاً من كينيا وأثيوبيا وسلطنة عمان والأردن وإيران.

ويعتبر مؤتمر غرف التجارة العالمية الذي ينظمه الاتحاد العالمي لغرف التجارة كل عامين في منطقة مختلفة من العالم، المنتدى الدولي الوحيد لرؤساء غرف التجارة لتبادل الخبرات، ومناقشة الأمور المتعلقة بقطاع الأعمال، وتنمية شبكات التواصل.

وأشار حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، إلى أن هذا الترشيح يعكس المكانة العالية التي تحتلها إمارة دبي في المحافل الاقتصادية العالمية، وهي سمعة راكمتها دبي نتيجة الإنجازات والمكتسبات العديدة التي حققتها الإمارة تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خصوصاً رؤية سموه لدبي المستقبل، ومساهمتها في دعم مسيرة نمو الاقتصاد العالمي.

ولفت بوعميم إلى أن البنية التحتية المتطورة لإمارة دبي، والتي تواكبها تطويرات حديثة في إطار المشاريع الجارية المواكبة للتحضيرات لمعرض إكسبو 2020 دبي، تجعل من الإمارة مرشحاً قوياً للفوز بشرف استضافة هذا المؤتمر، خصوصاً مع ما تمتلكه من خبرات واسعة في استضافة أكبر الفعاليات والمؤتمرات والمعارض العالمية، مؤكداً أن غرفة دبي قادرة في حال الفوز بشرف الاستضافة أن تنظم مؤتمراً يليق باسم دبي ومكانتها العالمية.

وأضح مدير عام غرفة دبي، والذي يحتل كذلك منصب نائب رئيس الاتحاد العالمي لغرف التجارة قائلاً: "تعتبر غرفة دبي إحدى أكبر غرف التجارة في المنطقة والعالم، وتتمتع بعلاقات متميزة ووثيقة من نظرائها في غرف التجارة العالمية، حيث إن الغرفة قادرة على أن تكون منصةً للحوار بين الغرف التجارية في المنطقة والعالم للدفع بمسيرة النمو والتطور التي تعود بالنفع على مجتمعات الأعمال العالمية".

وتستعد غرفة دبي حالياً لتقديم ملفها لاستضافة المؤتمر، والذي يتضمن الركائز الأساسية للملف، ويشمل استعراضاً لمرافق وإمكانات الإمارة المتطورة. ويعتبر المؤتمر أحد أهم المؤتمرات والفعاليات العالمية التي تجمع القيادات الحكومية وكبار رجال المال والأعمال مع ممثلي غرف التجارة في أكثر من 100 دولة.

ويحتضن المؤتمر دوماً منافسات جائزة غرف التجارة العالمية، التي تعتبر البرنامج العالمي الوحيد لتكريم وتقدير المشاريع والمبادرات المبتكرة التي اعتمدتها غرف التجارة والصناعة حول العالم، حيث سبق لغرفة دبي أن فازت في دورتين مختلفتين بجائزتين، كان آخرهما الفوز في الدورة الماضية التي عقدت بسيدني في أستراليا بجائزة أفضل مشروع غير تقليدي.

وقد اختتمت الدورة العاشرة من المنتدى العالمي لغرف التجارة في سيدني في عام 2017، على أن تستضيف مدينة ريو دي جانيرو في البرازيل الدورة الحادية عشرة التي ستقام في عام 2019.