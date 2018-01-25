ترمب يخصص 1.7 تريليون دولار لتطوير البنية التحتية

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن خطته التي طال انتظارها للمساعدة في إعادة بناء البنية التحتية للولايات المتحدة سينتج عنها استثمارات إجمالية بقيمة تبلغ حوالي 1.7 تريليون دولار على مدى السنوات العشر القادمة، وهو رقم أكبر مما أعلنه في السابق.



وأبلغ ترمب تجمعا لرؤساء البلديات في البيت الأبيض أن الخطة، التي سيعلن عن بعض تفاصيلها في خطابه عن حالة الاتحاد الأسبوع القادم، "من المرجح أن تبلغ في نهاية المطاف حوالي 1.7 تريليون دولار".



وكان ترمب قد قدر في السابق قيمة الخطة، التي من المتوقع أن تتضمن مزيجا من الاستثمارات الاتحادية والمحلية، عند تريليون دولار فقط.