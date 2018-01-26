الإمارات تستقطب 126.5 مليون مسافر عبر مطاراتها في 2017

ارتفع إجمالي عدد المسافرين عبر مطارات الدولة خلال عام 2017 إلى أكثر من 126.5 مليون مسافر، بنمو 1.8%، مقارنة مع 124.3 مليون مسافر في عام 2016، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للطيران المدني.

وأظهرت بيانات مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية التابع للهيئة العامة للطيران المدني أن حركة المسافرين في مطارات الدولة، خلال ديسمبر 2017، بلغت 11.49 مليون مسافر، مقارنة مع 11.48 مليون مسافر خلال الفترة المقابلة من عام 2016.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد المسافرين القادمين بلغ 31.3 مليون مسافر، كما وصل عدد المسافرين المغادرين نحو 30.5 مليون مسافر، بينما بلغ عدد العابرين عبر مطارات الدولة "ترانزيت" نحو 64.17 مليون مسافر، وفقاً لما نقلته صحيفة "الإتحاد".

وبحسب بيانات الهيئة العامة للطيران المدني، بلغ إجمالي الحركة الجوية في أجواء الدولة نحو 882.6 ألف حركة خلال عام 2017

وأوضحت بيانات الهيئة أن الحركة الجوية وصلت إلى 79.64 ألف حركة خلال يناير، و71 ألف حركة في فبراير، و80.4 ألف حركة في مارس، و79 ألف حركة في أبريل، و78.1 ألف حركة في مايو، و65.2 ألف حركة في يونيو، و70.4 ألف حركة في يوليو، و73.2 ألف حركة في أغسطس، و70.8 ألف حركة في سبتمبر، و71.2 ألف حركة في أكتوبر، و 70.6 ألف حركة في نوفمبر، و72.87 ألف حركة في ديسمبر.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للطيران أن عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي بلغ 91.3 مليون مسافر في 2017، كما تعامل مطار أبوظبي الدولي مع 24 مليون مسافر، و9.76 مليون مسافر في مطار الشارقة، و899 ألف مسافر في مطار آل مكتوم، و472.6 ألف مسافر في مطار رأس الخيمة، و74.8 ألف مسافر في مطار العين، و11 ألف مسافر في مطار البطين، و3.4 ألف مسافر في مطار الفجيرة، و371 مسافراً في مطار الظفرة.