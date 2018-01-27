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طائرة إيرباص عريضة البدن تبدأ جولة بالشرق الأوسط

المصدر: العربية.نت
مطار أبوظبي
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بدأت طائرة إيرباص A350-1000، الطراز الأحدث ضمن طائرات إيرباص عريضة الهيكل، جولتها التي ستستمر لمدة ثلاثة أسابيع في الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، بحسب صحيفة الاتحاد.

وتأتي هذه الجولة في أعقاب اختتام الطائرة لسلسلة اختبارات ناجحة استمرت أقل من عام، التي انتهت بحصول الطائرة على شهادة تصنيف من الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران وإدارة الطيران الاتحادية الأميركية، مثبتة بذلك تصميمها المميز وأدائها الفعال جاهزيتها لدخول الخدمة.

وتأتي هذه الجولة قُبيل تسليم أول طائرة من طراز A350-1000 . وستزور الطائرة الاختبارية مسقط وهونغ كونغ وسيول وتايبيه وهانوي وسنغافورة وبانكوك.

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