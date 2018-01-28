بعد ارتفاع النفط..شركات الطيران تراجع رسوم علاوة الوقود

دفعت الارتفاعات الأخيرة في أسعار النفط بالأسواق العالمية ووصولها لأعلى مستوى لها في 4 سنوات، شركات الطيران المحلية والإقليمية لمراقبة مؤشر أسعار الوقود لدراسة اتخاذ قرار بشأن رفع رسوم علاوة الوقود على تذاكر السفر في الوقت المناسب.

يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه شركات طيران آسيوية فعلياً زيادة علاوة الوقود على التذاكر خلال الأيام الأخيرة لتغطية جزء من الزيادة الكبيرة في عقود وقود الطائرات خلال الأشهر الماضية، فيما أكدت شركات طيران أخرى أنها تراقب عن كثب مؤشرات الأسواق لاتخاذ ما يلزم تجاه السياسات السعرية للموسم المقبل.

وأكدت مصادر في شركات سياحية أن الناقلات الوطنية لم تقم حتى الآن بإخطارها بتطبيق أي زيادة على علاوة الوقود في تذاكر السفر، متوقعين أن تقدم الشركات على هذه الخطوة في حلال استمرت أسعار الوقود العالمية في الارتفاع لفترة أطول، بحسب ما ورد في صحيفة "الاتحاد".

وأفاد متحدث باسم طيران الإمارات أن الناقلة تراقب أسعار وقود الطائرات وعمليات الإمدادات بصورة مستمرة، وفي ضوء التطورات سيتم اتخاذ الإجراء المناسب.

وأكد المتحدث أنه "ليس لدى طيران الإمارات خطط فورية لرفع علاوة الوقود، نحن نجري مراجعة مستمرة لمعدل العلاوة، مع التزامنا الدائم بتقديم أرقى خدمات وأفضل قيمة مقابل ما يدفعه عملاؤنا".

ووفقاً للنتائج المالية نصف السنوية 2017/‏ 2018، لطيران الإمارات، زادت التكاليف التشغيلية لطيران الإمارات بنسبة 4%، وارتفعت تكلفة الوقود بنسبة 14% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، نتيجة ارتفاع أسعار النفط الخام (بنسبة 11% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفائتة) وزيادة كميات الوقود المشتراة بنسبة 3% بسبب زيادة عدد طائرات الأسطول، وظل الوقود يستأثر بأكبر حصة من التكلفة، وبنسبة 26% من التكلفة التشغيلية للناقلة، مقابل 24% خلال النصف الأول من السنة الماضية.