الإمارات تضيف 6 آلاف غرفة جديدة لقطاع الضيافة

شهدت الإمارات العربية المتحدة دخول نحو 6000 غرفة فندقية جديدة ذات علامة تجارية عالمية خلال العام الماضي، 78% منها في دبي و10% في أبوظبي، حسب تقرير كوليرز إنترناشيونال الصادر أمس.

ووفق التقرير، تستحوذ هاتان الإمارتان على نصيب الأسد من السياحة الوافدة إلى الدولة، في حين تشهد المناطق الشمالية تطورا نحو التحول إلى خيار يتمتع بأسعار أكثر انخفاضا، وفقا لما نقلته صحيفة "الاتحاد".

وذكر أن أسواق الفنادق في دولة الإمارات العربية المتحدة شهدت خلال عام 2017 عودة أسواق المصدر الرئيسة مثل روسيا بنمو يقدر بنحو 98% في عدد الزوار إلى دبي خلال 2017 مقارنة بعام 2016.

وتصاعد مركز الهند كواحدة من أكبر الأسواق المصدرية الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ارتفع عدد السياح الهنود إلى نحو 2.3 مليون سائح خلال 2017 مقارنة بـ 2.1 مليون سائح في عام 2016.

وأضاف أن الصين لا تزال سوقا مصدرة للسياحة في مراحلها الأولى لكنها تسير في اتجاه تحقيق نمو سريع، حيث ارتفع عدد السياح الصينيين بشكل كبير خلال 2017 بعد تطبيق قرار الحصول على التأشيرة عند الوصول في نوفمبر 2016.

وتوقع أن تشهد جميع أسواق دولة الإمارات في عام 2018 اتجاها مماثلا من زخم النمو، حيث ينتظر ارتفاع معدلات الإشغال نتيجة للنمو القوي في الطلب، في حين يتوقع أن تؤدي زيادة المنافسة من الفنادق الجديدة إلى حدوث انخفاض طفيف في الأسعار. وسيكون تخفيض التكاليف على رأس الأولويات لدى الكثيرين.

ورجح التقرير ارتفاع الطلب على السياحة الترفيهية، مع دخول عدد من المرافق إلى السوق مثل لا مير ومتنزه سفاري دبي وبرواز دبي، وأطول حبل انزلاق في العالم في جبل جيس برأس الخيمة وعالم وارنر براذرز في أبوظبي.