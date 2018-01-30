"الإتحاد" تزيد عدد رحلاتها بين أبوظبي ولاغوس في نيجيريا

أعلنت الاتحاد للطيران زيادة عدد عملياتها التجارية إلى نيجيريا، بإضافة رحلتين أسبوعيتين إلى جدول رحلاتها بين أبوظبي ولاغوس، ليرتفع عدد الرحلات إلى يومية.

وستبدأ الشركة تسيير الرحلتين الجديدتين المقررتين يومي الثلاثاء والخميس اعتباراً من الأول من مايو. وستستمر خدمة الوجهة عبر طائرة إيرباص A330 المرتبة وفق نظام الدرجتين، التي تضم 22 مقعداً في درجة رجال الأعمال و240 مقعداً في الدرجة السياحية.

وقال النائب التنفيذي لرئيس الشؤون التجارية في الاتحاد للطيران محمد عبدالله البلوكي: "تعد نيجيريا من الأسواق الهامة بالنسبة لأبوظبي والاتحاد للطيران على حد سواء. ولذا نلتزم بتوفير خيارات ومواعيد رحلات سلسة لضيوفنا المسافرين بين لاغوس والعاصمة الإماراتية، فضلاً عن توفير خيارات ربط ملائمة إلى وجهات أخرى تشمل دول مجلس التعاون الخليجي والهند وآسيا"، بحسب ما ورد في صحيفة "البيان".

وأضاف: منذ إطلاق خدمة الرحلات إلى لاغوس في يوليو 2012، قمنا بنقل حوالي 600 ألف مسافر بين مركزنا التشغيلي في مطار أبوظبي الدولي ومركز نيجيريا التجاري. ويسرّنا أن نتمكّن من تلبية الطلب القوي على تلك الوجهة من خلال توفير خدمات يومية إليها.

واستنادًا إلى درجة السفر يمكن للمسافر حمل حقيبتين تزن كل واحدة منها 23 كغ في الدرجة السياحية، أو 32 كغ في درجة رجال الأعمال. وبصفتها مركز التبادل التجاري لأفريقيا، تعتبر لاغوس، التي تضم نحو 21 مليون نسمة، المركز الإقليمي للعديد من الشركات متعددة الجنسيات.

ومن شأن الإضافة الجديدة أن تدعم الروابط التجارية بين نيجيريا ودولة الإمارات العربية المتحدة وما بعدها من خلال الطاقة الاستيعابية للشحن التي سترتفع من 54 طنًا إلى 75 طنًا أسبوعيًا في الاتجاهين.