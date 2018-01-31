إيرادات تركيا من السياحة تقفز بـ2017 مع عودة الروس

أظهرت بيانات الأربعاء أن إيرادات تركيا من السياحة قفزت حوالي 20 % في 2017 مدعومة بتضاعف عدد السياح الروس 5 مرات بفضل تحسن الروابط الدبلوماسية بين البلدين.

وإيرادات السياحة مصدر رئيسي لتمويل عجز كبير في ميزان المعاملات الجارية التركي.

وأشارت البيانات التي أصدرها معهد الإحصاء التركي إلى أن إيرادات السياحة ارتفعت 18.9% إلى 26.28 مليار دولار العام الماضي متعافية من هبوط حاد في 2016 .

وأظهرت أيضا أن عدد السياح الروس تضاعف أكثر من 5 مرات ليصل إلى 4.72 مليون.

وإجمالا، ارتفع عدد السياح الذين زاروا تركيا العام الماضي بنسبة 27.84 % إلى 32.41 مليون.

وبعد روسيا، جاء أكبر عدد من السياح من ألمانيا وإيران. وفي ديسمبر وحده قفز عدد السياح الأجانب بنسبة 30.84%.