2.3 مليون زائر لـ"دبي باركس أند ريزورتس" في 2017

استقبلت الوجهة الترفيهية "دبي باركس آند ريزورتس" أكثر من 2.3 مليون زائر خلال العام 2017، وفقاً للبيانات الصادرة أمس عن شركة دي إكس بي إنترتينمنتس.

وسجلت خلال الربع الرابع من 2017 رقماً قياسياً، حيث قامت الوجهة باستقطاب 796 ألف زيارة.

وأفادت أن بيانات الشركة المدرجة في سوق دبي المالي، شهر ديسمبر أسهمت بشكل فعال في نتائج الزيارات، حيث بلغ معدل عدد الزيارات لآخر عشرة أيام من الشهر حوالي 20 ألف زيارة يومياً ووصلت في ذروتها إلى حوالي 27 ألف زيارة، وبالتالي حطمت الرقم القياسي الذي كان في مناسبة الاحتفال "يوم من الترفيه" في سبتمبر 2017.

وأرجع بيان صادر عن الشركة ارتفاع عدد الزيارات لمستوى قياسي في الربع الرابع من العام الماضي، إلى اكتمال افتتاح جميع الألعاب والوجهات الترفيهية في وجهة دبي باركس آند ريزورتس بالكامل للزوار، ابتداء من الربع الرابع من العام الماضي، وذلك بعد أن تم افتتاح المتنزهات على مراحل عدة ابتداء من أواخر 2016، فضلاً عن استهداف الزوار وزيادة مستويات التسويق لاستقطاب السياح والمقيمين، وتأثير أسعار الباقات السنوية.

وقال محمد الملا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة دي إكس بي إنترتينمنتس: "خلال العام 2017 بلغت عدد الزيارات التي حققناها حوالي 2.3 مليون زيارة، وكان الربع الرابع الأعلى من حيث تسجيل واستقطاب عدد الزيارات، ما يدل على التقدم الواضح في خطتنا الاستراتيجية ويعكس استراتيجية التسعير والتسويق الجديدة التي أعلنا عنها مؤخراً في سبتمبر من العام الماضي".