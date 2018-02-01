إياتا: ارتفاع الطلب العالمي على الشحن الجوي 9% في 2017

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) إن الطلب العالمي على الشحن الجوي ارتفع 9% في عام 2017، مسجلاً أقوى أداء منذ الانتعاش الذي أعقب الأزمة المالية في عام 2010.

وزادت الطاقة الاستيعابية ثلاثة بالمئة، بينما زاد معامل التحميل 2.5 نقطة مئوية إلى 45%.

وفي ديسمبر، زاد الطلب العالمي على الشحن الجوي 5.7% بينما زادت الطاقة الاستيعابية 3.3%.

وقال ألكسندر دو جونياك، الرئيس التنفيذي لإياتا، إن توقعات الطلب على الشحن الجوي في عام 2018 متفائلة بدعم من زيادة ثقة المستهلك والقوة المتزايدة للتجارة الإلكترونية العالمية، لكن من المتوقع تباطؤ الوتيرة الكلية للنمو إلى 4.5%، وهو معدل "قوي".