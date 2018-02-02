إسبانيا تستقطب 81.8 مليون سائح خلال 2017

أظهرت بيانات رسمية أن إسبانيا حققت في 2017 رقما قياسيا في عدد السياح الأجانب للعام الخامس على التوالي رغم تدني عدد زوار منطقة كتالونيا نهاية العام الماضي.

وارتفع عدد السياح بنسبة 8,6% ليصل إلى 81,8 مليون نصفهم من بريطانيا وألمانيا وفرنسا، وفق إحصاءات معهد "أي إن أي" الوطني للإحصاء التي توافقت مع الأرقام الرسمية التي نشرت الاثنين. وهذا يجعل إسبانيا تحتل المركز الثاني عالميا من حيث عدد السياح بعد فرنسا، فيما حلت الولايات المتحدة في المركز الثالث.

ولم تنشر فرنسا حتى اللحظة أرقامها النهائية لعام 2017، لكن تقديرات وزارة الخارجية تشير إلى أن البلاد استقبلت 89 سائحا أجنبيا.

وتشكل السياحة في إسبانيا نسبة 10% من حجم الاقتصاد، وساهمت المخاوف الأمنية التي تحيط ببلدان أخرى في زيادة السياح الذين يقصدون مدنها وشواطئها.

ويتصدر البريطانيون سياح إسبانيا، وهم يشكلون 18,8 مليون زائر من العدد الإجمالي، يليهم الألمان الذين يشكلون 11,9 مليون، وفرنسا 11,2 مليون.

وحافظت كاتالونيا على المركز الأول من بين المناطق الإسبانية كمقصد للسياح بـ19 مليون زائر أجنبي رغم الغموض السياسي هناك الذي بدأ مع اجراء استفتاء محظور حول الاستقلال في الأول من أكتوبر الماضي، إضافة إلى الهجمات الإرهابية التي استهدفت برشلونة ومنتجعا بحريا بالقرب منها، أدى إلى مقتل 16 شخصا في أغسطس، لكن الأرقام التي نشرتها المنطقة أظهرت زيادة طفيفة فقط تبلغ 5,5% عن المعدل الوطني العام.

وفي إشارة إلى أن الاضطراب في كتالونيا قد يبقي على السياح بعيدا عنها، هبط عدد الزوار الأجانب في ديسمبر بنسبة 13,9% بالمقارنة مع نفس الشهر عام 2016.

أما منطقة الأندلس الجنوبية التي تضم ملقة وكوستا دل سول والمشهورة بأنها مقصد للبريطانيين، فقد استقبلت 11,5 مليون شخص العام الماضي بزيادة 8,8% عن عام 2016.