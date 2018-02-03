العربية للطيران تبدأ رحلاتها لمطار ثانٍ في موسكو

أعلنت شركة العربية للطيران، بدء تسيير رحلاتها إلى مطار شيريميتيفو الدولي في موسكو، وهو ثاني مطار في العاصمة الروسية تسير الناقلة رحلاتها المنتظمة إليه.

وبحسب بيان صحافي للشركة كانت الرحلة الافتتاحية قد حطت في مطار "شيريميتوفو" الدولي يوم الخميس 1 فبراير 2018، في تمام الساعة 13:35 بالتوقيت المحلي، وعلى متنها وفد من "العربية للطيران" يترأسه عادل العلي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، وكان في استقبال الوفد عدد من كبار المسؤولين في مطار "شيريميتيفو" الدولي الذين حضروا للاحتفاء بالرحلة الافتتاحية للناقلة.

وستستهل "العربية للطيران" خدماتها إلى مطار شيريميتيفو" الدولي بأربع رحلات أسبوعية، أيام الثلاثاء والخميس والجمعة والأحد، على أن تصبح هذه الرحلات يومية ابتداء من 1 مارس 2018.

وستقلع رحلات الذهاب التي تحمل الرقم G9 951 في هذه الأيام من مطار الشارقة الدولي في تمام الساعة 09:10 صباحاً لتحط في مطار شيريميتيفو الدولي في تمام الساعة 13:35 من بعد الظهر بالتوقيت المحلي. بينما تقلع رحلة العودة التي تحمل الرقم G9 952 من مطار شيريميتيفو الدولي في تمام الساعة 14:35 لتحط في الشارقة في تمام الساعة 20:45 بالتوقيت المحلي.

وتسير "العربية للطيران" رحلاتها حالياً إلى أكثر من 140 وجهة عالمية انطلاقاً من 5 مراكز عمليات رئيسية للشركة متوزعة في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.