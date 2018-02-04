"راين إير" تشغل 14 خط طيران بين أوروبا والأردن

أعلنت وزيرة السياحة والآثار الأردنية لينا عناب، الأحد، الاتفاق مع شركة "راين اير" الايرلندية منخفضة التكاليف لإطلاق 14 خط طيران بين أوروبا والمملكة العام الحالي، ما سيؤدي إلى انعاش قطاع السياحة في البلاد.

وقالت عناب إن "شركة "راين اير" منخفضة التكاليف ستطلق 14 خط طيران جديدا للمملكة العام الحالي".

وأوضحت في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية أن "الشركة ستشغل أول خطوطها من "بافوس" القبرصية إلى عمان بدءا من مارس المقبل، إضافة إلى تشغيل تسعة خطوط أخرى من ميلانو، بودابست، بولونيا، كراكوف، بوخارست، براغ، بروكسل، فيلنيوس، ووارسو للعاصمة عمان وأربعة خطوط من أثينا، روما، كولونيا، وصوفيا إلى مدينة العقبة الساحلية 328 كلم جنوب عمان في شهر أكتوبر القادم.

وأضافت أن "هذه الاتفاقية مع الشركة ستوفر للسياح خيارات مادية مناسبة وفرصا حقيقية لتنشيط السياحة في المملكة ما سينعكس إيجابا على الدخل المحلي الإجمالي وإنعاش الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة في جميع المحافظات".

من جهته، أكد مدير عام هيئة تنشيط السياحة في الأردن عبدالرزاق عربيات أن "هذه خطوة أساسية في تعزيز وإطالة مدة إقامة السياح في المملكة من خلال توفير أسعار تذاكر مناسبة والتي كانت من الأسباب الرئيسة التي تمثل عائقا أمام استقطاب الأعداد المستهدفة من السياح".

وأضاف "بالتزامن مع بدء تسيير هذه الرحلات ستقوم الهيئة بإطلاق حملات تسويقية مكثفة في البلدان التي ستنطلق منها الرحلات لفئات معينة من السياحة مثل السياحة الدينية، سياحة المغامرات، وسياحة الأعمال".

وبحسب المدير التنفيذي التجاري لشركة "راين اير" ديفيد أوبراين فإن "هذا الاتفاق سيؤدي إلى نقل أكثر من 500 ألف مسافر سنوياً إلى مطاري عمان والعقبة".

وتضرر قطاع السياحة في الأردن إثر أحداث الربيع العربي عام 2011 وسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على مناطق واسعة في العراق وسوريا، فيما ترزح المملكة تحت عبء استقبال النازحين من سوريا والعراق، ما أدى إلى تراجع عدد السياح والعائدات منذ ذلك الحين في بلد تجاوز دينه العام 35 مليار دولار.

ويعتمد اقتصاد الأردن البالغ عدد سكانه حوالي 9,5 مليون نسمة، وتشكل الصحراء نحو 92% من مساحة أراضيه، إلى حد كبير على دخله السياحي الذي يشكل نحو 14% من إجمالي الناتج المحلي.

وارتفع الدخل السياحي للأردن بنسبة 12.5% عام 2017 مقارنة بالعام الذي سبقه مسجلا 4.6 مليار دولار، بحسب بيان نشره البنك المركزي الأردني في 18 يناير الماضي.