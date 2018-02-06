مصر للطيران وأيروفلوت الروسية تبحثان استئناف الرحلات

قال السفير المصري لدى روسيا، الثلاثاء، إن شركتي الطيران الوطنيتين في البلدين أيروفلوت ومصر للطيران تجريان محادثات بشأن استئناف رحلات الطيران الروسية إلى القاهرة، وقال إنه يأمل أن تتمكنا من ذلك.

وأوقفت روسيا رحلات الطيران المدنية لمصر في أكتوبر/تشرين الأول عام 2015 بعد أن فجر متشددون إسلاميون طائرة ركاب روسية أقلعت من مطار منتجع شرم الشيخ، ما أسفر عن مقتل 224 شخصا.

وأجاز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالفعل استئناف رحلات الطيران الروسية المنتظمة للقاهرة، وقال السفير المصري إيهاب نصر للصحافيين، إن الحكومة المصرية أجازت الخطوة كذلك.

وأضاف أن المتبقي هو أن تتفق أيروفلوت ومصر للطيران على التفاصيل.