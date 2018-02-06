"العربية" تعزز رحلاتها لروسيا.. فما الوجهة المقبلة؟

أعلنت العربية للطيران، إطلاق وجهة غروزني الجديدة، لتبدأ تسيير رحلاتها إلى عاصمة جمهورية الشيشان الروسية اعتبارًا من 20 أبريل المقبل.

وبذلك يتم توسيع شبكة وجهات العربية للطيران إلى روسيا، التي ضمت مؤخراً رحلات جديدة إلى مطار شيريميتيفو الدولي في موسكو، وهو ثاني مطار في العاصمة الروسية تسير الناقلة رحلاتها المنتظمة إليها، لتشمل مدينة غروزني في أبريل 2018.

وسيتم تشغيل الرحلات بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً أيام الاثنين والأربعاء والجمعة، حيث تقلع رحلة الذهاب من مطار الشارقة الدولي في تمام الساعة 13:00 بعد الظهر لتحط في مطار غروزني الدولي في الساعة 16:10 عصراً بالتوقيت المحلي. بينما تقلع رحلة العودة في تمام الساعة 17:15 لتصل إلى الشارقة في الساعة 19:50 بالتوقيت المحلي.

وتتميز مدينة غروزني، الواقعة على ضفاف نهر سونزاريفر، بتراث غني ومتنوع، حيث تحتضن مسجد أحمد قديروف، أحد أفخم المساجد في العالم، والذي تم إنهاء العمل على بنائه في عام 2008، ليحمل لقب "قلب الشيشان"، وهو حتى اليوم المسجد الأكبر في روسيا.

جدير بالذكر أن العربية للطيران تُشغل رحلاتها إلى 140 وجهة من خلال مراكز عملياتها الخمسة المنتشرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.