مطار الملك عبدالعزيز يسجل رقما تاريخيا بعدد المسافرين

كشف التقرير الإحصائي لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، أن أعداد المسافرين تجاوزت 34 مليون مسافر مع نهاية العام 2017، مسجلاً أعلى نمو في تاريخه بنسبة 9.4% مقارنة مع 31 مليون مسافر للعام 2016.

ووفقا للتقرير، سجلت حركة الرحلات نمواً بنهاية العام 2017 بلغ 3,46% مقارنة بالعام 2016، حيث بلغ إجمالي الرحلات 226,794 رحلة للعام 2017، مقابل 219.202 رحلة في العام 2016.

وبين التقرير كذلك أن حركة المسافرين الدوليين بلغت زيادة بنسبة 16.8% للعام 2017 مقارنة بالعام 2016، في حين ارتفعت أعداد المسافرين على الرحلات الداخلية بنسبة نمو بلغت 6.7% للعام 2017 مقارنة بالعام 2016.

وأظهرت التوقعات في التقرير الإحصائي لمطار الملك عبدالعزيز الدولي، استمرار النمو في حركة المسافرين خلال العام الجاري في ظل التطورات التي تشهدها صالات المطار، حيث بلغ عدد المعتمرين القادمين والمغادرين عبر الصالات منذ بداية موسم العمرة الحالي حتى اليوم نحو 3 ملايين معتمر.

وأوضح مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للمطارات، المدير العام لمطار الملك عبدالعزيز الدولي المكلف المهندس عبدالله بن مسعد الريمي، أن حركة التشغيل في مطار الملك عبد العزيز الدولي جاءت بوتيرة متسارعة في السنوات الأخيرة، ما جعله يحقق هذه المعدلات المرتفعة من حيث أعداد المسافرين، وجذب المزيد من شركات الطيران نظراً لما تشهده المملكة من نهضة اقتصادية وتوافد الحجاج والمعتمرين إلى الأماكن المقدسة عبر المطار الذي يعد بوابة الحرمين الشريفين، وكذلك لموقع المطار المتميز الذي جعل منه محطة انطلاق حيوية للمسافرين وشركات الطيران العالمية، متوقعاً أن يشهد المطار نمواً إضافياً في الأعوام المقبلة.

نمو متواصل

قال المدير العام لمطار الملك عبدالعزيز الدولي: "يسجل المطار نمواً في الحركة الجوية للعام الثاني على التوالي، ما يؤكد حجم وكثافة الطلب على المطار من قبل شركات الطيران العالمية، على الرغم من أن المطار يعمل في الوقت الحالي بنسبة تعادل ثلاثة أضعاف طاقته الاستيعابية"، مشيراً إلى أن ذلك يأتي نتيجة ما يشهده المطار من نمو مطرد في الحركة الجوية خلال موسمي الحج والعمرة، وازدياد الحركة السياحية والاقتصادية في المملكة، بالإضافة إلى تسارع معدلات النمو والطلب على خدمة النقل الجوي، وزيادة عدد الشركات الناقلة الراغبة في التشغيل من وإلى المطار.

ولفت إلى ارتفاع أعداد الشركات التي تعمل بالمطار من 64 شركة إلى نحو 80 شركة، ليصل عددها خلال موسم الحج والعمرة إلى نحو 100 شركة طيران مجدولة وعارضة.

وأضاف الريمي أن الزيادة المستمرة في حجم الحركة الجوية وتنامي معدلات أعداد الركاب والطائرات، تمثل تحدياً كبيراً للمطار في مرحلته الانتقالية الى المطار الجديد، إذ تحتم على المطار مسؤولية كبرى للالتزام باستمرارية تقديم الخدمة بكفاءة عالية إلى أن يتم افتتاح مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد الذي سيلبي احتياجات سوق النقل الجوي المتنامي بالمملكة، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني سارعت إلى تنفيذ هذا المشروع الطموح الذي يُعد نقلة نوعية في سوق النقل الجوي بالمنطقة، وقفزة فريدة إلى مصاف التنافسية العالمية في سوق المطارات وخدمة المسافرين.

تجدر الإشارة إلى أن مطار الملك عبد العزيز الدولي قد سجل نمواً متصاعداً خلال الخمس سنوات الأخيرة، حيث سجلت أعداد المسافرين خلال العام 2016 الرقم الأعلى في تاريخ المطار الحالي منذ إنشائه قبل أربعة عقود، وذلك بوصوله إلى ما يقارب 31 مليون مسافر بزيادة مليون مسافر تقريباً مقارنة بالعام 2015، في حين سجلت حركة الرحلات نمواً خلال العام 2016 بنسبة 3% مقارنة بنفس الفترة من العام 2015، وبلغ إجمالي الرحلات 219.202 رحلة مقارنة بنفس الفترة من العام 2015 ، التي وصلت إلى 212.404 رحلة.

يذكر أن إحصائية عدد المسافرين للعام 2013، بلغت 26.5 مليون مسافر، في حين بلغت 28 مليون مسافر في العام 2014.