"دبي باركس" تطلق فعاليات "رأس السنة الصينية"

احتفلت "دبي باركس آند ريزورتس" بإطلاق فعاليات "احتفالات رأس السنة الصينية" التي تقام ضمن متنزه "ريفرلاند دبي" الذي يحتضن العديد من المطاعم والوجهات الترفيهية المفتوحة أمام الزوار بدون تذاكر أو بطاقات دخول.

وشهد حفل الافتتاح، الذي أقيم أمس السبت، بحضور كل من وانغ زينشان نائب القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية، وني ويي رئيس الرابطة الدولية لتعزيز السياحة في الصين، وأحمد الريس الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في "دي إكس بي إنترتينمنتس"، إضافة إلى عدد من المسؤولين من "دبي باركس آند ريزورتس".

وتضم فعاليات "احتفالات رأس السنة الصينية"، الممتدة حتى 24 فبراير، مجموعة واسعة من النشاطات التقليدية الصينية والعروض الترفيهية، إضافة إلى الديكورات التي سيتزين بها المتنزه احتفاء بـ"عام الكلب".

وسيحظى زوار "ريفرلاند دبي" بفرصة الاستمتاع بمجموعة من الفعاليات والعروض التقليدية الصينية، التي تشتمل على السوق الصينية التقليدية، والعروض الجوالة، ولصق المقاطع الشعرية، وزينة الفوانيس الصينية، إضافة إلى باقة من الفنون والحرف الأصيلة، وأشهى الأطباق والمشروبات الصينية.

كما تحتضن السوق عروضاً فنية جوالة وعروض الدمى، ومسرحاً شعبياً، وأوبرا سيتشوان، وعروض الألعاب النارية أيام 15 و16 و17 فبراير 2018 التي ستقام الساعة 8:00 مساءً.