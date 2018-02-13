السعودية تستعد لافتتاح 84 فندقاً جديداً خلال 2018

كشف تقرير اقتصادي مختص في قطاع الفندقة أن السعودية تستعد لافتتاح 84 فندقاً جديداً بمعدل 27,281 غرفة في أنحاء المملكة.

وقال تقرير "النظرة العامة على إنشاء الفنادق في المملكة العربية السعودية" - الذي أصدرته توب هوتيل بروجكتس وجمعت إحصاءاته قبل انطلاق معرض الفنادق بالسعودية (في الفترة من 10 إلى 12 أبريل 2018) إن الرياض وجدة ومكة المكرمة والخبر تمثل أكثر المناطق ازدحامًا بمشاريع إنشاء الفنادق على مستوى البلاد. وتتبوأ كل واحدة من هذه المدن مكانة مرموقة بين أبرز عشر مدن من حيث أنشطة تطوير الضيافة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تشغل المركز الثالث والرابع والسادس والعاشر على التوالي.

ومن بين الفنادق البارزة المقرر افتتاحها في عام 2018، فندق وريزيدنس هيلتون الرياض، وفندق كوبثورن مكة المكرمة في جبل عمر، وفندق سويس بيلهوتل العزيزية مكة المكرمة، وفندق ميلينيوم جدة، وفندق هيلتون جاردن إن الخبر.

وتعرف هيلتون بأنها العلامة التجارية التي تنفذ معظم مشاريع التطوير الفندقية قيد الإنشاء حاليًا في جميع أنحاء البلاد.

وقال كامل العجمي، نائب رئيس العمليات في هيلتون: "تعتبر السعودية من أهم الأسواق في هذه المنطقة، في ظل التشريعات والإصلاحات الحكومية الجديدة التي تجعل المملكة أكثر يسرًا من أي وقت مضى. كما أنها تمثل أكبر موقع لمشاريعنا الفندقية قيد الإنشاء في منطقة الشرق الأوسط".

وأضاف كامل: "لدينا 30 فندقًا قيد التطوير حاليًا في حوالي 12 مدينة مختلفة، ودائمًا ما يبحث فريق التطوير في شركتنا عن فرص جديدة".

وفي عام 2018، تتوقع هيلتون افتتاح ثلاثة فنادق جديدة في السعودية؛ وهي دبل تري باي هيلتون في مشروع جبل عمر بمكة المكرمة، وهيلتون جاردن إن في الخبر، وهيلتون في الرياض. ومن خلالها، ستضيف هيلتون أكثر من 1500 غرفة فندقية إلى محفظتها في جميع أنحاء البلاد.

وعلاوةً على ذلك، ستفتتح شركة سويس بيلهوتل إنترناشيونال ثلاثة فنادق جديدة في المملكة في عام 2018؛ اثنان منها في الرياض والثالث يمثل أول انطلاقة لها في مدينة مكة المكرمة، ومن المقرر افتتاح هذه الفنادق في وقت لاحق من العام الجاري.

ومن جانبه، قال لورينت أ. فوافينل، نائب الرئيس الأول للعمليات والتطوير في سويس بيلهوتل إنترناشيونال لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والهند: "تعتبر المملكة العربية السعودية سوقًا يعاني نقصًا حاليًا في الفنادق".

"وخصصت الحكومة قطاع السياحة كمحرك رئيسي للنمو في استراتيجية التنويع الاقتصادي لرؤية المملكة 2030، مع إطلاق مبادرات كبرى لتحفيز مجال السفر والسياحة".

وأضاف لورينت: "علاوةً على بناء الفنادق على نطاق واسع، سيكون هناك تأثير كبير لمشاريع البنية التحتية الكبرى للنقل والمواصلات، بما في ذلك المطار الجديد في جدة، ومشروع قطار الحرمين عالي السرعة الذي سيتم تدشينه هذا العام. كما تستثمر الحكومة بشكلٍ كبير في مشاريع الترفيه والثقافة والاستجمام على نطاق واسع. ونحن حريصون على الاستفادة من هذه الفرصة الهائلة لتطوير منشآت الضيافة".

وقال جاري ويليامز، مدير معرض الفنادق بالمملكة العربية السعودية: "إلى جانب التركيز المستمر على المدينتين المقدستين، من الواضح أن مشاريع تطوير الضيافة التي يجري تنفيذها في المملكة تهدف إلى تلبية احتياجات مجموعة واسعة من المسافرين، بما في ذلك السياح المحليين والدوليين وسياح الترفيه".

وأضاف جاري: "أعلنت شركة روف هوتلز الكائنة في دبي أن أعمال الإنشاء ستبدأ في أول فندق لها في المملكة هذا العام. وستسعى العلامة التجارية لفنادق نمط الحياة من الدرجة المتوسطة إلى تلبية احتياجات المسافرين من جيل الألفية من ذوي الخبرة في مجال التكنولوجيا، وستتمركز في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية لتصبح مركزًا رئيسيًا للأعمال والترفيه في المملكة. وفي الوقت نفسه، تركز علامات تجارية دولية كبرى على مناطق مثل الخبر ومدينة جازان القريبتين من الخليج العربي وساحل البحر الأحمر على التوالي، واللتين توفران وصولاً مباشرًا إلى الشاطئ وعددًا متزايدًا من الأنشطة الترفيهية والثقافية".