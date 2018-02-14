"فيزيت بريتين".. حملة تسويقية في الخليج لزيارة بريطانيا

بلغ عدد الزوار من الإمارات إلى المملكة المتحدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي نحو 295 ألف زائر أنفقوا نحو 2.47 مليار درهم بنمو 10.7% مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2016.

كما ارتفع عدد الليالي التي قضاها الزوار من الإمارات إلى بريطانيا خلال تلك الفترة 20%، لتصل إلى 3.43 ملايين ليلة بحسب بيانات رسمية صادرة عن هيئة السياحة البريطانية "فيزت بريتين".

وأظهرت البيانات أن عدد الزوار من مواطني الامارات إلى المملكة المتحدة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2017 وصل إلى نحو 54.18 ألف زائر بنمو 10.3% أنفقوا 194.48 مليون جنيه إسترليني (نحو مليار درهم) بنسبة زيادة في حجم الإنفاق وصلت إلى 72%، وفق ما ورد في صحيفة "البيان".

كما ارتفع عدد الليالي التي قضاها الزوار من مواطني الدولة في بريطانيا خلال الأشهر التسعة بنسبة 72.92% إلى 835.16 ألف ليلة فندقية، مع ارتفاع عدد الليالي في الربع الثاني بنسبة 146.05%.

وأظهرت الإحصائيات الصادرة عن المكتب الوطني البريطاني أنّ عدد الزوّار من دول مجلس التعاون الخليجي إلى بريطانيا قد نما بشكل ملحوظ.

فبين شهرَي يناير وسبتمبر 2017، تمّ تسجيل رقم قياسي بلغ 655 ألف زائر من دول مجلس التعاون الخليجي إلى بريطانيا، وهو ارتفاع بنسبة 7% عن الأشهر التسعة الأولى من العام 2016. كما أنفق الزوّار الخليجيون مبلغاً قياسياً بقيمة 1.8 مليار جنيه استرليني في بريطانيا خلال هذه الفترة، وهي زيادة بنسبة 65 % مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق.

وأطلقت هيئة السياحة البريطانية "فيزيت بريتين"، حملةً تسويقية جديدة في دول مجلس التعاون الخليجي هدفها تعزيز السياحة إلى بريطانيا.

وجرى إطلاق حملة التسويق الرقمية "أسافر من أجل..." رسمياً في دول مجلس التعاون الخليجي خلال حفل أقامته هيئة السياحة البريطانية "فيزيت بريتين" في دار أوبرا دبي بحضور السفير البريطاني في الإمارات، فيليب برهام، والمدير الإقليمي لفيزيت بريتين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والشرق الأوسط وإفريقيا، تريسيا وارويك.

وقالت تريسيا وارويك المدير الإقليمي لفيزيت بريتين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والشرق الأوسط وإفريقيا،:" تعد دول مجلس التعاون الخليجي سوقاً مهماً بالنسبة لفيزيت بريتين، لذا تهدف حملتنا إلى الاعتماد على النمو الذي شهدناه لإظهار أنّ بريطانيا تزخر بالأنشطة الممتعة".