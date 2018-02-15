40.4 ألف غرفة فندقية قيد الإنشاء في الإمارات

بلغ إجمالي عدد الغرف الفندقية قيد الإنشاء في دولة الإمارات حتى نهاية شهر يناير من العام 2018 نحو 40 ألفاً و458 غرفة، شكلت نحو 38.5% من إجمالي الغرف قيد الإنشاء في منطقة الشرق الأوسط والبالغة نحو 105 آلاف و37 غرفة، حسب بيانات مؤسسة "إس تي آر غلوبال"،وفقا لصحيفة "الاتحاد".

وقدر التقرير الشهري للمؤسسة إجمالي عدد الغرف الفندقية قيد الإنشاء في إمارة دبي بنهاية شهر يناير 2018 بنحو 36 ألفا و394 غرفة، لتحتل بذلك الإمارة الترتيب الأول بين مدن المنطقة في الغرف الفندقية قيد الإنشاء والتي تشكل بحسب التقرير نحو 37.2% من إجمالي الغرف الفندقية القائمة حاليا.

ووفقاً للتقرير، بلغ إجمالي الغرف الفندقية قيد الإنشاء في أبوظبي نحو 4 آلاف و64 غرفة، تشكل 15.2% من إجمالي الطاقة الفندقية المتوفرة قيد التشغيل حالياً في الإمارة، فيما حل القطاع الفندقي في مكة المكرمة في المركز الثاني من ناحية أعداد الغرف قيد الإنشاء في المنطقة بإجمالي 23 ألفا و307 غرف، تشكل نحو 72% من الطاقة المتاحة حالياً والمقدرة بنحو 32 ألفاً و377 غرفة، ثم الرياض رابعا بإجمالي 6 آلاف و290 غرفة.

وبحسب التقرير، استحوذت كل من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية معاً على نحو 64.5% من إجمالي عدد الغرف الفندقية قيد الإنشاء في منطقة الشرق الأوسط، حيث جاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى بنسبة 38.5%، تلتها المملكة العربية السعودية بنسبة 26%.

وأفاد تقرير مؤسسة "إس تي آر غلوبال" بوجود أكثر 333 فندقاً قيد الإنشاء في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى 91 فندقاً جديداً في مرحلة التخطيط النهائي بطاقة 22 ألفاً و441 غرفة، وكذلك 192 فندقاً قيد التخطيط الأولى بطاقة 49 ألفا و467 غرفة.

وتتضمن بيانات المؤسسة المشاريع الفندقية التي يجري تنفيذها حالياً وكذلك المشاريع التي دخلت مرحلة التخطيط النهائي والتي في مرحلة التخطيط، ولا تتضمن المشاريع غير المؤكدة بعد.

وتعكس طفرة الاستثمارات الفندقية في دولة الإمارات النمو المتسارع في القطاع السياحي بالدولة التي باتت وجهة سياحية رئيسية للسياح من كل أنحاء العالم، بفضل ما تتمتع به من بنية ومعالم سياحية متنوعة تغطي إمارات الدولة كافة.

ووفقاً لأحدث إحصاءات دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، سجلت المنشآت الفندقية في إمارة أبوظبي أرقاماً قياسية جديدة خلال العام 2017، مستقطبة 4.87 مليون نزيل في 162 فندقاً ومنتجعاً وشقة فندقية، بنسبة نمو 9.8% مقارنة بالعام 2016.

وأفادت بيانات دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي للعام 2017، بأن عدد الغرف الفندقية في دبي بلغ 107,431 بنسبة نمو 4% مقارنة مع العام 2016، وحققت فنادق فئة الأربع نجوم، التوسع الأبرز بنسبة نمو 10% لتضيف 25,289 غرفة فندقية جديدة إلى السوق.