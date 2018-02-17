النمسا تؤكد مشاركتها في "إكسبو 2020"

أكد مجلس وزراء النمسا، برئاسة المستشار سباستيان كورتس رئيس الوزراء، مشاركة النمسا في "إكسبو 2020 دبي"، وخصص المجلس ميزانية قدرها 16.45 مليون يورو للمشاركة.

واعتبرت مارجاريت شارمبوك، وزيرة الاقتصاد النمساوية، أن "المشاركة في إكسبو 2020 دبي فرصة كبيرة أمام الشركات النمساوية لتقديم منتجاتها إلى الملايين الذين سيزورون المعرض".

وأعلنت وزيرة الاقتصاد عن توقيع اتفاقية تعاون مع رئيس غرفة الاقتصاد الاتحادية كريستوف لايتل، في إطار العمل على ظهور النمسا بشكل مشرف في إكسبو 2020 دبي، ودعم برنامج شامل يظهر تنوع وكفاءة اقتصاد النمسا في مجالات مختلفة تشمل العلوم والفن والثقافة.

وعبّرت الوزيرة شارمبوك عن سعادتها باشتراك النمسا في إكسبو 2020 دبي، وأوضحت في مؤتمر صحفي بحضور كريستوف لايتل، أن "إكسبو 2020 دبي" يعد بمثابة نافذة للترويج تجذب ملايين الزائرين.