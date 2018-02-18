الأطباق الفرنسية تغزو العالم في مارس عبر 3 آلاف مطعم

يقدم أكثر من 3 آلاف مطعم في 150 بلداً قوائم طعام "فرنسية" في 21 مارس في إطار النسخة الرابعة من مبادرة "غو دو/غود فرانس"، بدفع من وزارة الخارجية الفرنسية والطاهي #آلان_دوكاس.

وتهدف هذه العملية إلى تعزيز إشعاع #فرنسا الثقافي والسياحة، وتشارك فيها السفارات أيضاً، حيث ستنظم فيها مآدب عشاء. وسيعد الطاهي ميشال روستان وابنته كارولين عشاءً في سفارة موسكو وغي مارتان في بكين وتييري ماركس في طوكيو على ما أعلنه المنظمون.

وشُجع الطهاة المشاركون على إدراج طبق مستوحى من بول بوكوز في قائمة الطعام، تكريماً لملك #فن_الطبخ_الفرنسي الذي توفي في يناير.

وفي باريس يشارك نحو 1400 مطعم في العملية.

والمبادرة مستوحاة من "موائد ابيكوروس" التي أطلقها الطاهي الشهير أوغوست إيسكوفيه في العام 1912، وتقوم على تقديم قائمة الطعام نفسها في يوم محدد في عدة مدن في العالم.

وأطلق الطاهي آلان دوكاس النسخة الأولى من هذه المبادرة في العام 2015، وقد شارك فيها 1300 مطعم عبر العالم.

وحدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هدفاً بالوصول إلى مشاركة عشرة آلاف مطعم في العام 2020، بحسب ما أشارت إليه وزارة الخارجية الفرنسية.

وقال آلان دوكاس: "إنه كفاح اقتصادي. نريد تصدير الثقافة الفرنسية ودمغة المطبخ الفرنسي والمذاق الفرنسي".

ورأى أن الهدف هو في دفع المطبخ الفرنسي مجدداً إلى الواجهة العالمية في إطار منافسة أجنبية متعاظمة.