11.3 مليون مسافر و76 ألف حركة جوية بمطار الشارقة بـ2017

استعرضت الإدارات العاملة في هيئة مطار الشارقة الدولي، أبرز الإنجازات والنجاحات التي حققتها خلال العام الماضي على صعيد حركة الطيران ونمو أعداد المسافرين وحجم الشحن، إلى جانب الخطط المستقبلية والبرامج التي سيتم تنفيذها خلال العام الجاري، وذلك ضمن اجتماع الإدارة العليا للمطار والذي عقد يوم الاثنين الماضي في جزيرة النور بالشارقة.

وتم خلال الاجتماع الإعلان عن أهم الإنجازات والأرقام لعام 2017 والتي أسهمت في تعزيز مكانة مطار الشارقة الدولي الإقليمية والعالمية، ومنها النمو الذي حققه المطار في أعداد المسافرين الذي وصل إلى 11.36 مليون مسافر بزيادة قدرها 327 ألف مسافر مقارنة مع العام الماضي، بحسب ما ورد في صحيفة "البيان".

كما استعرض الاجتماع الأرقام التي حققها المطار على صعيد حركة الطائرات - المنتظمة وغير المنتظمة والتي سجلت 75.96 ألف حركة إقلاع وهبوط منها 6.61 ألف حركة في ديسمبر، الأمر الذي جاء بدعم من استقطاب شركات طيران جديدة، وتوسع الناقلات العاملة في المطار ووصولها إلى وجهات جديدة.

وناقش الاجتماع أداء قطاع الشحن الجوي الذي حقق أرقاماً جيّدة وصلت إلى أكثر من 148.31 ألف طن تقريباً، وحجم الشحن البحري - الجوي نحو 10.6 آلاف طن وذلك على الرغم من التحديات الإقليمية والعالمية التي يواجهها القطاع، حيث استفاد المطار من موقعه الجغرافي وقربه من العديد من الموانئ البحرية في رفع حركة الشحن الجوي.

يذكر أن هيئة مطار الشارقة قد حرصت خلال العام الماضي على المشاركة في العديد من المعارض المحلية والدولية المتخصصة بقطاع الطيران، من أجل التعريف بخدماتها، والاطلاع على أفضل الممارسات، وتبادل الخبرات، ومواكبة أحدث التطورات والتقنيات في هذا القطاع. كما أطلقت الهيئة العديد من المبادرات المجتمعية.